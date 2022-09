Feriados de septiembre: a quiénes les corresponde y cómo se pagan

Para el calendario argentino son días no laborales, no feriados, por lo tanto, no se pagan. Si las personas de la religión judía podrán faltar a sus trabajos esos días.

Feriados y días no laborales: cómo se pagan

Según la Ley 20744 de Contrato de Trabajo en su artículo 165, "serán feriados nacionales y días no laborables los establecidos en el régimen legal que los regule".

"En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gocen de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo", señala el artículo 166.

Los fines de semana extra largos que quedan en 2022

Del viernes 7 al lunes 10 de octubre

Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

Todos los feriados que quedan en 2022

Feriados de octubre de 2022

Viernes 7 de octubre (feriado puente turístico)

Miércoles 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 10 de octubre

Feriados de noviembre de 2022

20 de noviembre (Día de la Soberanía) se celebrará el lunes 21 de noviembre

Feriados de diciembre de 2022

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) - Fijo

9 de diciembre (Feriado puente turístico)

25 de diciembre (Navidad) - Fijo