Fernán Quirós sobre coronavirus en CABA: "Estamos en una fase de descenso de casos"

Quiros precisó que hubo "cuatro a cinco semanas de aumento de casos con una media móvil que llegó a pasar los 2.000 casos por día, 2.500 aproximadamente" y manifestó que "hoy estamos reportando 1.500 por día".

En ese sentido, Quirós agregó que "lo más probable que ocurra es que nosotros terminemos de transitar esta curva en las próximas semanas" y detalló que habitualmente las curvas de Ómicron "ascienden y descienden rápidamente y su período de duración es más o menos de entre 8 y 10 semanas, y nosotros ya llevamos unas seis semanas en este tránsito".

"Si no aparecieran o si no empezaran a circular nuevas variante en la ciudad, en las próximas semanas probablemente completemos esta ola de Ómicron", añadió el funcionario y advirtió que "eso no significa que ya no podrá haber casos o que no podrán volver a subir".

A su vez, manifestó que "vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurre con las nuevas variantes que son un poco más contagiosas que está".

Por otro lado, sostuvo que el 95% de la población de la ciudad de Buenos Aires ya recibió su primera dosis y el 93% completó el esquema inicial de dos aplicaciones.

"Vamos a seguir progresando hasta ofrecerles el segundo refuerzo a todos los ciudadanos que les corresponden", indicó y recordó que la cuarta dosis se aplica a los 120 días del primer refuerzo.

Sobre este punto, precisó que se está aplicando el segundo refuerzo "a las personas con comorbilidades por debajo de los 50 años y, por supuesto, en los próximos días o en las próximas semanas ya iremos abriendo al conjunto de las personas que tiene menos riesgo aún".

Finalmente, en relación a los casos de gripe, aseguró que "circulan los virus respiratorios" habituales en esta época del año y agregó que ante síntomas compatibles con el virus de la influenza o gripe hay que evitar compartir espacios cerrados e "intentar quedarse en la casa lo que más se pueda".

"Es período de cuidarse, eso es lo que nos ha enseñado esta pandemia", concluyó.