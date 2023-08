Crimen de Fernando Báez Sosa: así fue la actitud de los rugbiers en la audiencia

fernando baez sosa

En base al pedido del abogado defensor Hugo Tomei de cambiar la carátula a “homicidioel riña” para los cinco rugbiers condenados a perpetua - Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Ciro Pertossi - y nulidades para los otros tres condenados a 15 años - Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi , Burlando consideró que clave la actitud de la fiscal María Laura D'Gregorio.

“La actitud de la doctora D'Gregorio fue para destacar. Nos recibió ni bien llegamos con Graciela y con Silvino – los padres de Fernando -, fue extremadamente humana, contemplativa de la situación. Creo que son las cosas que a uno como ciudadano le dan tranquilidad de que ellos tienen contención en todos lados”, expresó el abogado.

Según él, “la fiscalía hizo el mejoramiento de los fundamentos y fue brillante. Se expresó de una manera muy responsable. Sin haber estado en la investigación penal preparatoria, ni horas y horas en el juicio oral como nosotros, parecía haber estado desde el principio”.

“Estamos muy tranquilos”, destacó Burlando luego de la audiencia de apelaciones a las condenas de los ocho rugbiers.

Reveló entonces que "cuando les dieron la palabra el único que habló fue Thomsen".

"A esta altura no me sensibiliza nada, ya pasó mucho tiempo y muchos días durante el juicio para darles oportunidad a que se expresen sinceramente y nunca lo hicieron. Realmente, no me generó nada. Sí en cambio cuando habló Graciela. Te emociona, te eriza la piel desde el dolor", mencionó sobre ese momento en el cual el condenado a cadena perpetua se dirigió a los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencio Budiño.

Burlando adelantó que la próxima semana presentarán por escrito las contestaciones a los mejoramientos y “a la brevedad” habrá una nueva audiencia y destacó: “Es un tribunal que trabaja, que acostumbra a leer minuciosamente cada caso que les llega así que, tal vez tenemos un mes por delante”.

"Yo creo que, incluso desde el mismo razonamiento de la defensa, obliga a generar un cambio en cuanto a que el plan se origina en el mismo momento que está la amenaza de Thomsen en Le Brique. La defensa se queja de cambiaron las reglas del juego porque el Tribunal Oral entiende el plan comienza cuando empezaron a atacar a Fernando, nosotros entendemos que hubo una amenaza previa y todos salieron a la emboscada para agredirlo violentamente”, sostuvo.