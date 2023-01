El balance de Burlando en la mitad del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

"Todos tuvieron un rol protagónico en el resultado de la muerte de Fernando", advirtió Burlando. Y siguió: "En este desenlace fueron tan importantes los acusados que impidieron que lo auxiliaran a Fernando como quienes lo castigaron hasta matarlo".

entrevista fernando burlando

"No hay falta de responsabilidad posible si es que por ellos no se pudo salvar a Fernando. Hubo gente que podría haberlo salvado, gente que quiso intervenir y no pudo por el accionar de ellos", completó el abogado.

Y sentenció: "No creo que esta causa se convierta en un leading case en favor de los asesinos".

Acerca del silencio de los acusados, Burlando señaló que no le llama la atención. "A veces es difícil tomar un decisión, si uno habla lo que empieza a surgir es la separación del espectro defensivo . Ellos se mantienen como un bloque muy sólido, se mantienen en esa cofradía. Parecen una secta que no quiere esgrimir palabra por las consecuencias que pudieran haber si hablan", señaló.

rugbiers juicio baez sosa.jpg

Burlando se mostró tan confiado acerca de todo el material probatorio que presentaron hasta el momento que señaló que incluso "no vamos a utilizar la prueba que cuestiona la defensa, ni la vamos a utilizar, sí la vamos a mencionar pero casi no necesitamos usarla. Los videos son claros, tenemos 20 o 30 testigos que vieron toda la secuencia y sus testimonios son claros. Tenemos pericias de ADN, hay ADN de Fernando en las ropas de los acusados y del que no tenemos ADN de Fernando en su ropa (Blas Cinalli) sí tenemos ADN de él en las uñas de Fernando".

El abogado insistió además con la idea de que hubo premeditación en el ataque. "Los protagonistas se dividieron los roles. Salieron a la caza de Fernando. Esperaron que se fuera la policía. Se acomodaron en lugares estratégicos. Arman un cordón (para que no lo pudieran ayudar). Hay un plan, un modus operandi, tenemos infinidad de argumentos para demostrarle a la justricia que hubo dolo, premeditación y alevosía".

fernando baez sosa

"Y está claro -siguió Brulando- que fueron a matarlo a Fernando, no fueron a buscar a otros amigos de él, sólo a Fernando".

Y sentenció: "En este caso había un objetivo, había que exterminar a Fernando".