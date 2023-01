El lazo entre los padres de Fernando Báez Sosa y Facundo Améndola: "Me consideran como un segundo hijo"

En ese sentido aseguró que "el pedido de absolución es descabellado" y señaló que Tomei "acomodó la prueba a su relato en el alegato" .

"En su alegato el defensor no utilizó el informe de la autopsia y solo usó el informe de los peritos de parte que decían que las heridas visibles en el cuerpo de Fernando eran compatibles con heridas leves que no podrían haberle causado la muerte, lo que no dijo es que cuando le hicieron la autopsia encontraron que tenía el cráneo inundado de sangre", disparó el letrado para echar por tierra el alegato de la defensa.

abogado améndola

También criticó a los imputados y sus últimas palabras. "Fueron discursos casi calcados, poco creíbles, todos dijeron lo mismo, usaron los mismos términos, todos empezaron igual y terminaron todos igual. Ninguno se hizo cargo ni tuvo el coraje para decir 'fui yo, mi amigo no', porque en realidad fueron todos y eso quedó plenamente demostrado", señaló Améndola.

El joven abogado de 32 años contó que a lo largo de estos tres años que pasaron desde el asesinato de Fernando trabó un vínculo muy fuerte con Graciela Sosa y Silvino Báez al punto que hoy la madre del joven estudiante de derecho de 18 años asesinado en la puerta de Le Brique le dijo que lo consideraba como un segundo hijo.

Padres de Fernando Báez Sosa

"Ahora de acá al 6 de febrero cuando se conozca el veredicto va a ser una situación, pero me preocupa más lo que pueda llegar a ocurrir cuando termine todo esto y ya se queden solos en su casa ya sin ese norte que era conseguir justicia para su hijo, cuando lo consigan no se como van a seguir, va a ser duro", dijo Améndola preocupado por los padres de Fernando.

Y siguió: "Son dos personas espectaculares, pudimos construir otro vínculo, hoy Graciela me dijo palabras muy lindas que me hicieron emocionar mucho, me dijo que me sentía como un segundo hijo".

También contó que a lo largo de estos tres años intentaron contarle todo lo que iban averiguando pero que siempre lo hicieron con mucho cuidado por lo que tuvieron que ocultarles algunos detalles, en especial de la autopsia, para no generarles más dolor.

"Siempre tuvimos mucho cuidado, siempre estuvimos al lado de ellos e intentamos no contarle todo a Graciela para cuidarla", admitió Améndola.