Graciela Sosa, antes del veredicto: "Vinimos con la esperanza de conseguir Justicia para Fernando"

Y agregó: "Vinimos con la esperanza de conseguir justicia para Fernando para que pueda descansar en paz. Estoy segura que Fernando nos está acompañando".

Al ser consultada sobre cómo fue la noche previa, luego de tres años de litigio, la madre del joven estudiante de abogacía respondió: "Tuvimos una noche muy angustiante, no he podido conciliar el sueño y me la pasé pensando en este momento".

"La única paz es consiguiendo justicia por mi hijo. Justicia para mi es que le den perpetua a todos los asesinos", reclamó antes de seguir caminando para ingresar al tribunal.

