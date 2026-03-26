Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 26 de marzo

Del mismo modo, el mal clima se extendería hacia el domingo, para cuando se esperan tormentas aisladas aunque solo en la madrugada y mañana, por lo que en la tarde llegaría la mejora, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 21 y 27 grados.

Para el inicio de la nueva semana, el SMN sí espera buen clima, al menos en las primeras jornadas. Tanto el lunes como el martes se anticipan con cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 22 y 28 grados.