Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 26 de marzo
Por ahora sin lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima en el AMBA.
La mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el inicio del otoño, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el jueves se presenta con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 15 y 26 grados, todavía agradable.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para cerrar la mini semana, el buen tiempo y la estabilidad se mantendrían, de acuerdo con el SMN. El viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 16 grados y una máxima de 26.
Parece afianzarse el sábado como fecha de regreso de la inestabilidad al AMBA. Pero el pronóstico del organismo nacional empeoró, ya que ahora prevé probabilidades de tormentas durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 20 y 25 grados.
Del mismo modo, el mal clima se extendería hacia el domingo, para cuando se esperan tormentas aisladas aunque solo en la madrugada y mañana, por lo que en la tarde llegaría la mejora, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 21 y 27 grados.
Para el inicio de la nueva semana, el SMN sí espera buen clima, al menos en las primeras jornadas. Tanto el lunes como el martes se anticipan con cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 22 y 28 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario