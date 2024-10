Fernando Burlando será el abogado de la mamá de Juanita

“¡Gloria a Dios!”, exclamó la mamá de Juanita al conocer la noticia: “¡Es que necesito Justicia! Necesito Justicia porque hicieron todo mal con mi pobre hija que tenía un futuro brillante, que era maravillosa y le cortaron la vida por no parar un ratito a darle asistencia. Todos dicen cualquier cosa, cualquier mentira y yo se la verdad de lo que pasó”, enfatizó.

“Les doy las gracias. Va a haber Justicia por mi hija porque eso no se le hace a un niño. A una madre no se le entrega una niña, que fue feliz a pasar unos días maravillosos, no se la entrega casi muerta. Ellos fueron para cuidarla y todos tienen una responsabilidad”, expresó la mamá de Juanita Sirimarco totalmente emocionada en diálogo con Poco Correctos.

El desgarrador relato de la mamá de Juanita

Juanita Sirimarco Díaz Juanita Sirimarco Díaz

“Estoy mal, estoy rota. Pero con toda la fuerza que me da mi hija para poder buscar Justicia por lo que le hicieron”, expresó Claudia Díaz con la voz quebrada. La mujer contó que no tuvo respuestas y desmintió haber amenazado a la escuela a la que asistía su hija, quienes por el momento no tomaron responsabilidad en lo sucedido. “Todos desaparecieron”, remarcó.

“La escuela se está victimizando. Yo lo único que estoy haciendo es hablar la verdad ante los medios. No hice nada. Ellos se están escudando tanto la escuela como la empresa (de viaje de egresados) con sus abogados y salen a hablar. Al final, nadie tiene la culpa y hay una muerte, la muerte de mi hija. No la atendieron”, expuso la mujer.

Recordó que Juanita comenzó con vómitos y diarrea durante el viaje de Villa Carlos Paz a Posadas. “Tengo todo el minuto a minuto que me mandó la maestra de cómo Juanita estuvo sufriendo. Me dijo que le dolía todo y le dije que por Dios pararan cuando ya estaban en Corrientes”, reveló.

“Cuando hablé con mi hija me dijo ‘mamá, ya no puedo más, bajame’. Y la maestra me dijo que no iban a parar. Le pedí por favor que la hidrataran, yo la estaba esperando con una ambulancia. Estaba muy deshidratada, me dijo que no podía pararse”, recordó la mujer sobre el estado en el que se encontraba Juanita durante el viaje.

Y describió: “Cuando me entregaron a mi hija tenía los ojos rojos y la boca negra. Ahí me di cuenta de que estaba todo mal. [...] Mi hija vino deshidratadísima, cianótica, el corazoncito de ella ya no estaba latiendo bien, tenía la presión bajísima, ya no hablaba…”.

Cuando Junita llegó a Posadas fue internada de urgencia en terapia intensiva. “Los médicos me dijeron 'tu bebé está grave, llegó tarde”, contó.

“Reclamo justicia por las personas responsables que no pararon, por las maestras que la atendieron y no pidieron que pararan un rato para estabilizarla en algún hospital. La ley divina también va a caer sobre ellos”, cerró la mamá de Juanita Sirimarco.