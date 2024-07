Fernando Burlando denunciará al gobierno de Corrientes por encubrimiento

“¿Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados?”, se preguntó el abogado respecto a su decisión de presentar la denuncia en Comodoro Py y advirtió: "No tengan duda que estos jueces harían que en la causa de Loan hasta el propio gobernador estaría pidiendo una exención de prisión”.

Burlando indicó que la denuncia por encubrimiento agravado recae sobre “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta que dirija la investigación hacia otro lado. Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada”.

En ese sentido, apuntó directamente contra el gobernador de Corrientes y criticó: “¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de (Gustavo) Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”.

Burlando recordó entonces el pedido que hizo esta semana para que la Justicia Federal detuviera a José Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, y le tomara declaración indagatoria, algo que, hasta este viernes, no sucedió.

Codazzi fue señalado por Mararena - hija de Laudelina- como la persona que les recomendó que declararan que Loan había sido atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava para lograr así que todas las sospechas se centren en el matrimonio detenido. A cambio, les había ofrecido dinero y una casa.

“¿No se dieron cuenta que borraron mucha información de los teléfonos? El día que tengamos que ver los teléfonos de Codazzi y compañía, ¿Cómo se piensan que van a estar?”, insistió Burlando sobre la tardanza de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en la toma de decisiones. Remarcó que todo lo que pase de ahora en mas con la causa “es responsabilidad de la Justicia Federal”.