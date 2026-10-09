Feroz temporal en la Costa Atlántica: hubo caída de árboles, cortes de luz y calles anegadas
La sudestada afectó desde Pinamar hasta Necochea, con ráfagas de viento de casi 70km/h. Un árbol aplastó a una camioneta en Mar del Plata.
Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó en la madrugada de ayer a la Costa Atlántica, desde Pinamar hasta Necochea, donde se ráfagas de viento de casi 70 km/h. En Mar del Plata, la caída de un árbol aplastó a una camioneta que estaba estacionada sobre la vereda.
El fenómeno comenzó en la madrugada del jueves y obligó a los organismos de emergencia a desplegar un importante operativo en varios barrios y localidades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alerta amarilla por tormentas y viento en toda la franja costera bonaerense, que incluyó el Partido de La Costa, Pinamar, General Pueyrredón y Necochea.
En Pinamar, la combinación del avance del agua en zonas costeras con la acumulación pluvial en las calles llevó a que equipos de Defensa Civil y bomberos voluntarios trabajaran varias horas en diferentes zonas por caídas de árboles, anegamientos y dificultades para circular.
Un árbol aplastó a una camioneta en Mar del Plata
Uno de los episodios de mayor relevancia ocurrió en la calle Brandsen al 7900, en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mar del Plata, donde alrededor de las 5.30 un árbol se desplomó sobre una Renault Kangoo que estaba estacionada.
“Se escuchó como un estruendo y tembló mi casa. Lo primero que hice fue mirar por la ventana, pensando que era mi paredón”, contó Mariana, una vecina del barrio, en declaraciones a 0223.
"Cayó sobre la camioneta. Pareciera no haberle pasado nada, pero bueno, después nos vamos a dar cuenta", indicó y comentó que el árbol "aparentemente habría estado medio podrido, pero no parecía. Lo bueno es que todos estamos bien y no nos pasó nada”.
Durante el temporal, se registraron 35 reclamos e intervenciones en toda la ciudad balnearia, según el relevamiento realizado por Defensa Civil con apoyo del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). De ese total, 13 correspondieron a caídas de árboles. Entre los restantes, la mayoría estuvo vinculada a inconvenientes en el tendido de cables y falta de servicio de luz.
Los barrios de Mar del Plata que concentraron la mayor cantidad de intervenciones fueron El Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas.
Además, cuatro distribuidores de energía quedaron fuera de servicio, con interrupciones del suministro eléctrico afectando a las zonas de Sierra de los Padres, Batán, Zacagnini, Constitución, San Patricio y Acantilados.
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