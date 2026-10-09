Feroz temporal en la Costa Atlántica: hubo caída de árboles, cortes de luz y calles anegadas

"Cayó sobre la camioneta. Pareciera no haberle pasado nada, pero bueno, después nos vamos a dar cuenta", indicó y comentó que el árbol "aparentemente habría estado medio podrido, pero no parecía. Lo bueno es que todos estamos bien y no nos pasó nada”.

Los fuertes vientos provocaron la caída de varios árboles

Durante el temporal, se registraron 35 reclamos e intervenciones en toda la ciudad balnearia, según el relevamiento realizado por Defensa Civil con apoyo del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). De ese total, 13 correspondieron a caídas de árboles. Entre los restantes, la mayoría estuvo vinculada a inconvenientes en el tendido de cables y falta de servicio de luz.

Hubo caída de árboles, cortes de luz y calles anegadas

Los barrios de Mar del Plata que concentraron la mayor cantidad de intervenciones fueron El Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas.

Además, cuatro distribuidores de energía quedaron fuera de servicio, con interrupciones del suministro eléctrico afectando a las zonas de Sierra de los Padres, Batán, Zacagnini, Constitución, San Patricio y Acantilados.