Tragedia en Morón: una casa se incendió y una beba de 18 meses murió calcinada

incendio palomar Los bomberos descubrieron el cuerpo de la beba. Foto: Primer Plano Online.

En tanto, de acuerdo a lo que relató el medio Primer Plano, la velocidad con la que el incendio arrasó la vivienda redujo drásticamente cualquier opción de rescate. Los tíos de la niña, pese a sus intentos por entrar al lugar y salvarla, no lograron superar la intensidad de las llamas, que imposibilitaron toda acción de auxilio.

El cuerpo de bomberos trabajó en el lugar hasta extinguir las llamas; en poco tiempo llegó el personal policial y una ambulancia del SAME de Morón.

Tras el incendio, las autoridades constataron que la estructura de la vivienda quedó destruida y deberán demoler lo que quedó por riesgo de derrumbe. En primera instancia de la investigación, determinaron que el hecho fue accidental, pero aún continúan las pericias para determinar el origen del incendio.

“Lo llevé al colegio por la mañana (al hijo), como hago siempre. Fue un segundo nada más, nunca se queda sola. Fue una chispa, no sé, la tele, la heladera, la pava”, dijo la mamá de la beba en una entrevista con TN.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía N.° 8 de Morón, bajo la instrucción de la fiscal Adriana Suárez Corripio, quien dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte. De momento, se aguarda el resultado de los peritajes para determinar el origen exacto del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente doméstico.