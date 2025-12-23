Filtraron el contenido de los celulares del empresario acusado de abusar de alumnos del colegio Palermo Chico

“De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido”, ampliaron las fuentes del caso.

Las fotos fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres. “Identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia Porcel”, indicaron.

En tanto, en el otro celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

Marcelo Porcel

Marcelo Porcel está acusado de abusar a compañeros de clase de su hijo en reiterados episodios que habrían ocurrido entre 2022 y 2024. El caso cuenta ya con al menos diez denuncias donde las víctimas refieren a encuentros en los cuales el empresario los incitaba a beber alcohol y a hacer apuestas online.

La primera denuncia, realizada el 5 de julio de 2024, fue impulsada por padres del colegio e incluyó a al menos seis víctimas. Luego, la querella incorporó más testimonios.

Según las denuncias, Porcel organizaba reuniones con compañeros de su hijo durante las cuales los incitaba a consumir bebidas alcohólicas y les transfería dinero, incentivándolos para que realizaran apuestas online.

Los encuentros habrían incluido además reiteradas situaciones de acoso, como realizar desafíos a cambio de figuritas del Mundial, u ofrecerles dinero para que dieran vueltas en ropa interior. Algunas de estas escenas habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.

Todo habría ocurrido en el domicilio familiar de Porcel, ubicado en el barrio porteño de Palermo, así como también dentro del departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en oficinas de su propiedad en un famoso edificio de Retiro.

El fiscal Pablo Turano ya pidió que Porcel sea citado a prestar declaración indagatoria por delitos tales como abuso y corrupción de menores. El juez Carlos Bruniard aún no tomó ninguna determinación respecto del pedido de indagatoria e incluso le dio permiso al imputado para que viaje a Punta del Este, Uruguay.

Sobre Porcel rige una medida cautelar que le prohíbe cualquier tipo de contacto o acercamiento para con las presuntas víctimas, sus familias y los testigos, le impide acercarse al Colegio Palermo Chico y al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). No puede estar a menos de 300 metros de ellos.