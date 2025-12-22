Colegio Palermo Chico: expulsaron a los hijos del empresario acusado de abuso sexual

Según la reciente acusación, el imputado de 51 años utilizaba su posición de poder y el entorno escolar de sus propios hijos para desplegar una “matriz de conducta” orientada a la captación de menores, aprovechando los vínculos sociales para vulnerar a jóvenes de entre trece y catorce años en ambientes que debían ser seguros.

marcelo porcel Marcelo Porcel, reconocido empresario acusado de abuso sexual a menores.

La primera denuncia, realizada a mediados de 2024, fue impulsada por padres del colegio e incluyó a al menos seis víctimas. Luego, la querella incorporó más testimonios.

Según las denuncias, Porcel organizaba reuniones con compañeros de su hijo durante las cuales los incitaba a consumir bebidas alcohólicas y les transfería dinero, incentivándolos para que realizaran apuestas online, incluso sabiendo que uno de los adolescentes tenía problemas de ludopatía.

Los encuentros habrían incluido además reiteradas situaciones de acoso, como realizar desafíos de consumo de bebidas alcohólicas a cambio de figuritas del Mundial, u ofrecerles dinero para que dieran vueltas en ropa interior. Algunas de estas escenas habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.

colegio palermo chico - chica

Todo habría ocurrido en el domicilio familiar de Porcel, ubicado en el barrio porteño de Palermo, así como también dentro del departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en oficinas de su propiedad.

Según consta en la causa, el expediente contra Porcel se abrió el 5 de julio de 2024 y desde entonces la investigación judicial avanzó de manera sostenida. Los relatos de los adolescentes involucrados, todos de entre 13 y 14 años, coinciden en describir un patrón de comportamiento que habría sido clave para concretar los abusos.

De acuerdo a esas declaraciones, Porcel mantenía una presencia constante en actividades deportivas, organizaba encuentros sociales, ofrecía su casa como punto de reunión y se mostraba siempre predispuesto a trasladar chicos, construyendo así una imagen de adulto confiable y disponible.

Esa conducta, que en un primer momento fue interpretada como un gesto de colaboración y compromiso con la comunidad, con el correr del tiempo comenzó a generar inquietud. Los testimonios incorporados al expediente indican que muchas de las reuniones terminaban en su domicilio y que existía una insistencia reiterada para que los chicos se quedaran a dormir, una situación que fue corriendo los límites de manera progresiva.