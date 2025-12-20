Reclaman la detención e indagatoria del empresario imputado por abusar de compañeros de colegio de su hijo en Palermo

El escenario de los hechos, de acuerdo a la instrucción que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, se centraba en el domicilio de Porcel en la torre Le Park y en sus oficinas privadas, sitios donde los adolescentes eran presuntamente inducidos al consumo de alcohol y a participar en apuestas clandestinas mediante transferencias digitales. El letrado denunciante fue categórico al señalar que estas acciones no eran azarosas, sino que “el fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”, tesis que se ve reforzada por el hallazgo de imágenes obtenidas con una cámara oculta en una ducha dentro de un teléfono secuestrado. A pesar de la gravedad de los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores que se le imputan, el juez Carlos Bruniard aún no ha convocado al empresario a indagatoria, manteniendo únicamente medidas de restricción perimetral que le impiden acercarse a las víctimas o al club GEBA.