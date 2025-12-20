Reclaman la detención e indagatoria del empresario imputado por abusar de compañeros de colegio de su hijo en Palermo
El abogado de las familias denunciantes solicitó que el empresario e hijo del fundador de Argencard sea arrestado ante el riesgo de que busque nuevas víctimas y la contundencia de las pruebas informáticas.
La situación judicial de Marcelo Porcel ha escalado a un punto de no retorno tras el pedido formal de detención interpuesto por la querella, que representa a las familias de los alumnos del exclusivo colegio Palermo Chico damnificados por las presuntas maniobras del empresario. El abogado Pablo Hawlena Gianotti fundamentó la solicitud en la existencia de una montaña de evidencias que incluyen declaraciones en Cámara Gesell y peritajes técnicos, cuestionando duramente la parsimonia del magistrado a cargo de la instrucción frente a lo que considera un “logro obtenido en soledad” por parte de las víctimas. Según la acusación, el imputado de 51 años utilizaba su posición de poder y el entorno escolar de sus propios hijos para desplegar una “matriz de conducta” orientada a la captación de menores, aprovechando los vínculos sociales para vulnerar a jóvenes de entre trece y catorce años en ambientes que debían ser seguros.
El escenario de los hechos, de acuerdo a la instrucción que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, se centraba en el domicilio de Porcel en la torre Le Park y en sus oficinas privadas, sitios donde los adolescentes eran presuntamente inducidos al consumo de alcohol y a participar en apuestas clandestinas mediante transferencias digitales. El letrado denunciante fue categórico al señalar que estas acciones no eran azarosas, sino que “el fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”, tesis que se ve reforzada por el hallazgo de imágenes obtenidas con una cámara oculta en una ducha dentro de un teléfono secuestrado. A pesar de la gravedad de los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores que se le imputan, el juez Carlos Bruniard aún no ha convocado al empresario a indagatoria, manteniendo únicamente medidas de restricción perimetral que le impiden acercarse a las víctimas o al club GEBA.
La preocupación de la querella y del Ministerio Público Fiscal radica en la posibilidad latente de que el acusado, quien fuera concesionario de OH! Buenos Aires, continúe con su accionar depredador en otros ámbitos educativos debido a la falta de una medida de prisión preventiva. Hawlena Gianotti graficó este peligro con una cruda advertencia televisiva donde aseguró que “esta persona siempre tuvo a las presas bajo su dominio. El depredador sigue a la manada: ¿dónde va a haber una nueva manada de presas? En el próximo colegio que los acepte”. Mientras el expediente acumula testimonios de al menos diez alumnos que describen un modus operandi basado en la manipulación y el engaño, la comunidad educativa aguarda una definición de la justicia que determine si Porcel deberá enfrentar el proceso tras las rejas ante la contundencia de los elementos probatorios recolectados hasta la fecha.
