VTV: los motivos por los que quieren eliminar la verificación vehicular
Un diputado provincial presentó un proyecto para sacar este trámite obligatorio en Buenos Aires y abrió un fuerte debate sobre multas, costos y seguridad vial. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Por qué proponen quitar la VTV y cuáles son las multas
El proyecto fue impulsado por el diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica ARI. Según argumentó, “la VTV no salva vidas” y la mayoría de los accidentes se deben a fallas humanas o problemas en la infraestructura vial. El texto sostiene que más del 99% de los siniestros están vinculados a esos factores y no a desperfectos mecánicos, por lo que considera “irrazonable” mantener el costo obligatorio para los conductores.
En la Provincia, circular sin VTV puede costar entre $542.100 y $1.807.000, según la gravedad y reincidencia. Además, la falta de documentación obligatoria puede generar bloqueos administrativos.
- Autos hasta 2.500 kg: pagan $97.057,65 en Provincia.
- Motos: $38.801.
- Vehículos pesados: $174.604.
- Es obligatoria desde los 2 años de antigüedad o 60.000 km.
- La renovación es anual.
En contraste, en la Ciudad de Buenos Aires la VTV se exige desde el cuarto año o 64.000 kilómetros y tiene un costo menor.
Por ahora, la propuesta deberá avanzar en el debate legislativo para definir si prospera o no. Hasta que eso ocurra, la VTV continúa siendo obligatoria en la Provincia de Buenos Aires, con controles activos en rutas y accesos clave durante todo 2026.
