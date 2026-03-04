VTV: los motivos por los que quieren eliminar la verificación vehicular

Por qué proponen quitar la VTV y cuáles son las multas

El proyecto fue impulsado por el diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica ARI. Según argumentó, “la VTV no salva vidas” y la mayoría de los accidentes se deben a fallas humanas o problemas en la infraestructura vial. El texto sostiene que más del 99% de los siniestros están vinculados a esos factores y no a desperfectos mecánicos, por lo que considera “irrazonable” mantener el costo obligatorio para los conductores.