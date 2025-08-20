Fin de las lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo vuelve el "veranito" con 20 grados

Cuándo llega el "veranito" al AMBA

La buena noticia es que las condiciones empezarán a cambiar con el inicio de la próxima semana. De acuerdo con los pronósticos, un sistema de alta presión favorecerá la entrada de aire cálido proveniente del norte. Esto permitirá un marcado ascenso de la temperatura y el lunes 25 de agosto podría vivirse un verdadero “veranito” en pleno invierno, con máximas cercanas a los 20 grados, un registro completamente inusual para agosto.

image