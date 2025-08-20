Fin de las lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo vuelve el "veranito" con 20 grados
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que, a medida que el fenómeno de la ciclogénesis pierde fuerza, se asoman días cálidos en Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó en las últimas horas un episodio climático atípico en pleno invierno: la ciclogénesis, un sistema que durante los últimos días provocó intensas lluvias, ráfagas de viento y complicaciones en varias provincias del país. Aunque el escenario comienza a mostrar señales de mejora, todavía se mantienen advertencias oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la advertencia se redujo a alerta amarilla, lo que significa que el fenómeno pierde intensidad, pero puede seguir generando impacto en la vida cotidiana. Tras el fin de las tormentas, sólo quedan fuertes ráfagas azotando a gran parte de la provincia de Buenos Aires.
El viento, que soplará del sector sudeste, podrá superar los 70 km/h, motivo por el cual se mantiene la recomendación de extremar precauciones a la circular, especialmente para quienes manejan vehículos livianos o motocicletas, además de peatones en zonas abiertas.
La ciclogénesis es el proceso por el cual se forma y se desarrolla un ciclón en niveles bajos de la atmósfera. Se trata de un fenómeno que puede ocurrir en cualquier época del año, pero que suele observarse principalmente en primavera y otoño.
Lo particular de este caso es que se dio en pleno mes de agosto, donde no son comunes tormentas tan organizadas ni vientos de esta magnitud. En distintos puntos del centro y norte del país se registraron acumulados de lluvia que superaron los valores normales de la temporada, generando anegamientos y demoras en servicios de transporte.
Cuándo llega el "veranito" al AMBA
La buena noticia es que las condiciones empezarán a cambiar con el inicio de la próxima semana. De acuerdo con los pronósticos, un sistema de alta presión favorecerá la entrada de aire cálido proveniente del norte. Esto permitirá un marcado ascenso de la temperatura y el lunes 25 de agosto podría vivirse un verdadero “veranito” en pleno invierno, con máximas cercanas a los 20 grados, un registro completamente inusual para agosto.
