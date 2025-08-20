Nueva alerta por ciclogénesis en Buenos Aires y el AMBA: cuándo y dónde se esperan fenómenos meteorológicos

El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

mar del plata tormenta.jpg Lluvias, tormentas y vientos fuertes.

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El final de un fenómeno atípico

Con la salida del ciclón extratropical, el mal tiempo tenderá a mejorar hacia el jueves, aunque persistirá el ambiente fresco y ventoso.

La ciclogénesis, que dejó lluvias equivalentes al promedio mensual en apenas un día, comienza a despedirse de Buenos Aires, pero no sin antes dejar una última jornada marcada por el viento.