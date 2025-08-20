Nueva alerta por ciclogénesis en Buenos Aires y el AMBA: cuándo y dónde se esperan fenómenos meteorológicos
Pese a que la ciclogénesis siguen las lluvias en el AMBA y hay alertas del Servicio Meteorológico Nacional.
Tras un martes marcado por tormentas intensas, lluvias acumuladas en pocas horas y calles anegadas, la ciclogénesis que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza a desplazarse.
Sin embargo, el fenómeno todavía deja consecuencias: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por vientos fuertes que impactarán gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este miércoles.
Qué se espera para las próximas horas
Según los especialistas, la parte trasera del sistema de baja presión —asociada a la rama frontal ocluida del ciclón extratropical— afectará fuertemente entre la mañana y la noche de hoy a amplias zonas bonaerenses.
Esto traerá una última tanda de lluvias de moderada intensidad, pero sobre todo, vientos generalizados del sector oeste, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h en distintos puntos del territorio.
Alerta por vientos: los datos
Casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, más el sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y noreste de La Pampa están bajo alerta amarilla este martes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El final de un fenómeno atípico
Con la salida del ciclón extratropical, el mal tiempo tenderá a mejorar hacia el jueves, aunque persistirá el ambiente fresco y ventoso.
La ciclogénesis, que dejó lluvias equivalentes al promedio mensual en apenas un día, comienza a despedirse de Buenos Aires, pero no sin antes dejar una última jornada marcada por el viento. radio, documentos y teléfono.
