Fin de semana largo: cómo funcionan los servicios y el transporte en el AMBA

Por ese motivo, se recomienda contemplar posibles demoras al momento de organizar los traslados, especialmente para quienes deban cumplir horarios o realizar conexiones con otros medios de transporte.

Qué pasará con los subtes y el Premetro

Los servicios de subte y Premetrotambién tendrán modificaciones durante el feriado.

Ambos comenzarán sus recorridos más tarde de lo habitual y finalizarán sus operaciones de acuerdo con los horarios establecidos para los días festivos.

Antes de salir, conviene consultar los horarios correspondientes al recorrido previsto para evitar inconvenientes durante el viaje.

El Sarmiento no tendrá servicio durante todo el fin de semana y habrá reducciones en la línea Mitre

Según informó Trenes Argentinos, todos los ramales de la línea Sarmiento estarán suspendidos desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, inclusive, debido a trabajos en zonas de vías. La prestación volverá a su cronograma habitual el martes 13.

La interrupción alcanza a quienes utilizan los servicios que unen Once con Moreno y el ramal Merlo-Lobos. La falta de trenes puede generar una mayor demanda sobre los colectivos que circulan por el oeste del conurbano y los accesos hacia la ciudad.

También habrá restricciones en la línea Mitre. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecerán interrumpidos desde el viernes 9 hasta el lunes 12 por obras ferroviarias. El ramal Tigre tendrá modificaciones en los últimos servicios del viernes y en los primeros del sábado.

La reanudación de los servicios ferroviarios está prevista para el martes 13 de octubre, cuando volverán a regir los horarios habituales. Asimismo, indicaron que el resto de los recorridos funcionarán de acuerdo con el cronograma de feriados.

Tren Sarmiento

Los hospitales y emergencias mantendrán atención permanente

Mientras que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires sostendrán guardias y áreas críticas durante las 24 horas, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también operará sin interrupciones a través de la línea 107.

En cambio, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia (CEMAR) ni Centros de Diagnóstico Porteños. La línea 147 estará disponible de 8 a 14 para otorgar turnos y brindar orientación.

Los peajes y el tránsito

En materia de tránsito, estará permitido estacionar sobre avenidas y calles en las que rige la prohibición en días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia, mientras que la pista de aprendizaje para conductores permanecerá abierta durante el feriado.

Además, persistirán las restricciones permanentes en pasajes, corredores con Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a ciclovías. Las excepciones y prohibiciones estarán indicadas mediante cartelería en cada arteria, por lo que se recomienda verificar la señalización antes de dejar un vehículo.

Los peajes operarán de forma habitual, aunque aplicarán el horario pico de fin de semana: de 11 a 15 en dirección a Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.