En cambio, el lunes 23 será feriado para todos los trabajadores del país. Quienes sean convocados para prestar servicios durante esa jornada deberán percibir el pago correspondiente a un feriado nacional, según las condiciones establecidas por la legislación laboral vigente.

En las localidades bonaerenses alcanzadas por el aniversario fundacional, las condiciones dependerán de cada actividad: el descanso será obligatorio para la administración municipal y el Banco Provincia, mientras que los comercios, las industrias y otros sectores podrán decidir si adhieren. Los servicios esenciales, como las guardias hospitalarias y la atención de emergencias, continuarán funcionando para garantizar la asistencia a la población.