Fin de semana largo de noviembre: cuando será el próximo feriado y por qué
El Día de la Soberanía Nacional genera cambios en el calendario de feriados de noviembre y habrá un descanso extra para algunos bonaerenses.
Noviembre llegó con feriados para los trabajadores. A los días de descanso promovidos por la visita del papa León XIV se suma el Día de la Soberanía, que se conmemora el viernes 20 de noviembre, pero el Gobierno lo movió por decreto para el lunes.
Modificaciones en el calendario oficial de feriados
El Gobierno Nacional confirmó cambios en el calendario de feriados de noviembre. El Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el viernes 20, trasladará su jornada de descanso al lunes 23. La decisión responde a lo establecido por la Ley 27.399, que dispone que los feriados nacionales trasladables que coinciden con jueves o viernes deben pasar al lunes siguiente.
De esta manera, el viernes 20 será una jornada laboral normal en gran parte del país, mientras que el lunes 23 se convertirá en feriado nacional. La modificación permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre, una oportunidad que muchos argentinos podrán aprovechar para descansar o realizar actividades turísticas.
Sin embargo, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán un descanso adicional el viernes 20 por sus aniversarios fundacionales. Los distritos alcanzados son Magdalena, Porvenir y Pedro Luro. En esos lugares, la jornada será no laborable para la administración pública municipal y el Banco Provincia, mientras que tendrá carácter optativo para la industria, el comercio y otras actividades. Las escuelas comprendidas por la medida tampoco tendrán clases.
Sectores obligados a trabajar y modalidad de pago correspondiente
El viernes 20 de noviembre será una jornada laboral habitual en el resto de la Argentina. Por lo tanto, los trabajadores del sector público y privado que no estén alcanzados por los descansos locales deberán cumplir con sus horarios normales y cobrarán su remuneración ordinaria.
En cambio, el lunes 23 será feriado para todos los trabajadores del país. Quienes sean convocados para prestar servicios durante esa jornada deberán percibir el pago correspondiente a un feriado nacional, según las condiciones establecidas por la legislación laboral vigente.
En las localidades bonaerenses alcanzadas por el aniversario fundacional, las condiciones dependerán de cada actividad: el descanso será obligatorio para la administración municipal y el Banco Provincia, mientras que los comercios, las industrias y otros sectores podrán decidir si adhieren. Los servicios esenciales, como las guardias hospitalarias y la atención de emergencias, continuarán funcionando para garantizar la asistencia a la población.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario