Feriados: los detalles del fin de semana largo con 5 días sin trabajar

La medida quedó oficializada en la Resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

Con la combinación de:

Viernes 21 (feriado puente turístico)

Lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional, trasladable)

Martes 25 (feriado local)

…los habitantes de estas zonas disfrutarán de cinco días sin trabajar, del viernes 21 al martes 25 de noviembre inclusive.

Calendario de feriados 2026

Mientras avanza el cierre del año, muchos ya empiezan a evaluar cómo se acomodarán los descansos del próximo ciclo. Estos son los feriados confirmados hasta el momento:

Feriados inamovibles 2026

1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026