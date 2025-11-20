Feriados: los detalles del fin de semana largo con 5 días sin trabajar
Un nuevo feriado confirmado permitirá que miles de personas disfruten de un descanso de cinco días consecutivos antes de fin de mes.
Un reciente decreto generó sorpresa entre los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, ya que el martes 25 de noviembre fue declarado feriado en varios distritos, extendiendo así el descanso hasta completar un fin de semana largo de 5 días.
La medida se suma al feriado trasladable del 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional y al feriado puente turístico del viernes 21, dando como resultado un período de pausa excepcional.
Si bien la fecha no rige a nivel nacional, sí tiene impacto directo en miles de habitantes bonaerenses que podrán disfrutar de un descanso extendido gracias a esta disposición provincial.
Cuándo será el fin de semana largo de 5 días
El feriado del martes 25 de noviembre aplica exclusivamente a los siguientes partidos y localidades, que celebran sus aniversarios fundacionales:
-
Olavarría – 157° aniversario
Presidente Perón – 32° aniversario
Dennehy (partido de 9 de Julio) – 142° aniversario
Para estos distritos, el gobierno bonaerense determinó que tanto los empleados del Banco Provincia como de la administración pública tendrán una jornada no laborable.
La medida quedó oficializada en la Resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Con la combinación de:
-
Viernes 21 (feriado puente turístico)
-
Lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional, trasladable)
-
Martes 25 (feriado local)
…los habitantes de estas zonas disfrutarán de cinco días sin trabajar, del viernes 21 al martes 25 de noviembre inclusive.
Calendario de feriados 2026
Mientras avanza el cierre del año, muchos ya empiezan a evaluar cómo se acomodarán los descansos del próximo ciclo. Estos son los feriados confirmados hasta el momento:
Feriados inamovibles 2026
-
1 de enero: Año Nuevo
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
-
17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
