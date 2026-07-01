Final feliz: encontraron al cerdo mascota de La Granja de Orson

De esta manera, la tradicional esquina de Tucumán e Iriondo recuperó a uno de sus símbolos más reconocidos. Orson ya volvió a ocupar el lugar que lo convirtió en una de las figuras más fotografiadas y queridas del barrio.

El mensaje que tenía pegado en su pecho el querido Orson

Junto a la querida figura apareció una carta de disculpas y una estampita de Mascherano. “Disculpe señor kiosquero, no fue un robo de mala intención. Estábamos un poco excedidos de alcohol y nos pereció buena idea llevar a pasear a Orson. Se divirtió y ahora vuelve a casa. Mil disculpas, estamos arrepentidos. Somos buenos pibes, lo hicimos como una travesura, nos equivocamos”.