Final feliz: encontraron al cerdo mascota de La Granja de Orson
La figura fue devuelta junto a una carta de disculpas y una estampita de Mascherano. “Disculpe señor kiosquero, no fue un robo de mala intención...”, decía el mensaje.
Después de varios días de búsqueda, la historia tuvo el desenlace que esperaban los vecinos: Orson, el cerdo de fibra de vidrio que identifica desde hace casi dos años a La Granja de Orson, volvió a la esquina de Tucumán e Iriondo tras haber sido recuperado.
La confirmación llegó a través de las redes sociales del comercio, donde celebraron el regreso de su emblemática mascota. «¡Apareció Orson! Estamos desbordados de alegría», publicaron. Además, aprovecharon para agradecer el apoyo recibido durante la búsqueda: «Gracias a todos los vecinos y amigos que hicieron fuerza para lograr la vuelta a casa y el reencuentro con sus seres queridos. En especial a los medios que se sumaron e hicieron posible el milagro de tenerlo de nuevo entre nosotros».
La figura había desaparecido en la madrugada del domingo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos personas bajaron de un automóvil, levantaron el cerdo de fibra de vidrio y se lo llevaron.
Desde el primer momento, los dueños del local sostuvieron que el episodio no respondía a un interés económico, sino que se trataba de un acto sin explicación, ya que el verdadero valor de la escultura era el enorme cariño que los clientes y vecinos le habían tomado con el paso del tiempo.
Mientras Orson permanecía desaparecido, la cuenta vecinal @lacasadelpasacalle impulsó una campaña en redes sociales con un mensaje cargado de humor para ayudar a encontrarlo. La publicación se viralizó rápidamente gracias al apoyo de vecinos, clientes y distintos medios locales, una difusión que terminó siendo determinante para que la historia tuviera un final feliz.
De esta manera, la tradicional esquina de Tucumán e Iriondo recuperó a uno de sus símbolos más reconocidos. Orson ya volvió a ocupar el lugar que lo convirtió en una de las figuras más fotografiadas y queridas del barrio.
El mensaje que tenía pegado en su pecho el querido Orson
Junto a la querida figura apareció una carta de disculpas y una estampita de Mascherano. “Disculpe señor kiosquero, no fue un robo de mala intención. Estábamos un poco excedidos de alcohol y nos pereció buena idea llevar a pasear a Orson. Se divirtió y ahora vuelve a casa. Mil disculpas, estamos arrepentidos. Somos buenos pibes, lo hicimos como una travesura, nos equivocamos”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario