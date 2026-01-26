Fines de semana largo: la cuenta regresiva para el próximo feriado nacional

Con enero ya sin feriados en el calendario, Argentina mira de reojo el próximo descanso oficial, que llegará en apenas un mes y traerá un fin de semana largo por los festejos de Carnaval. Destinos como Gualeguaychú, Humahuaca, Buenos Aires y el sur argentino vuelven a posicionarse entre los más buscados para disfrutar del descanso y la celebración.