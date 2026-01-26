Fines de semana largo: la cuenta regresiva para el próximo feriado nacional
La agenda avanza rumbo a un feriado clave y crece el entusiasmo por armar escapadas rápidas mientras se reordenan agendas y compromisos laborales.
Con enero ya sin feriados en el calendario, Argentina mira de reojo el próximo descanso oficial, que llegará en apenas un mes y traerá un fin de semana largo por los festejos de Carnaval. Destinos como Gualeguaychú, Humahuaca, Buenos Aires y el sur argentino vuelven a posicionarse entre los más buscados para disfrutar del descanso y la celebración.
Durante esos días, distintas ciudades del país se llenan de festivales, desfiles y propuestas culturales cargadas de actividades. En ese marco, muchas personas aprovechan el Carnaval como una extensión de las vacaciones de 2026 para hacer una escapada.
Lo que falta para el próximo feriado
El próximo feriado del calendario está ligado al Carnaval, una de las fiestas más esperadas del verano argentino. En 2026, los días no laborables caen el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que configura un fin de semana largo de cuatro jornadas seguidas, ideal tanto para una escapada como para descansar.
Al coincidir con sábado y domingo, el Carnaval se transforma en un parate extendido que ya muchos tienen agendado. Mientras destinos como Gualeguaychú, Corrientes o Tilcara suelen mostrar niveles altos de ocupación turística, otros eligen quedarse y disfrutar el descanso sin moverse. Esa variedad de planes es parte del espíritu de esta celebración.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
