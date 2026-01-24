Feriados: los 12 fines de semana largos confirmados a lo largo del año
Después de un enero a full, el calendario oficial trae revancha: llegan cinco feriados Súper XL de cuatro días y el detalle completo para organizar escapadas.
Se termina la sequía de enero y el calendario nacional 2026 arranca con una buena noticia, ya que los feriados y cada fin de semana largo se multiplican a lo largo del año, con un total de 12 pausas extendidas concentradas en los próximos 11 meses.
Solo septiembre queda afuera de este esquema, ya que el resto del año ofrece al menos una oportunidad para viajar, descansar o planificar escapadas cortas. Para quienes viven en Neuquén y Río Negro, este reparto de feriados funciona como el escenario ideal para organizar viajes de cercanía.
La cordillera y la costa atlántica aparecen como destinos naturales para aprovechar cada fin de semana largo, en un 2026 especialmente generoso en feriados puente y oportunidades para cortar la rutina sin grandes gastos.
Uno a uno, los doce fines de semana largo
El calendario de feriados 2026 deja una certeza: el año viene bien repartido para descansar y planificar escapadas sin esperar a las vacaciones largas.
A lo largo de los próximos meses se suceden doce fines de semana largo, con combinaciones de tres y hasta cuatro días que permiten viajar, cortar la rutina y aprovechar mejor cada pausa. A continuación, el detalle completo para el almanaque:
- Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero.
- Memoria y Verdad: del sábado 21 al martes 24 de marzo.
- Malvinas y Semana Santa: del jueves 2 al domingo 5 de abril.
- Día del Trabajador: del viernes 1 al domingo 3 de mayo.
- Revolución de Mayo: del sábado 23 al lunes 25 de mayo.
- Día de la Bandera: del sábado 13 al lunes 15 de junio.
- Día de la Independencia: del jueves 9 al domingo 12 de julio, con feriado puente.
- Paso a la Inmortalidad de San Martín: del sábado 15 al lunes 17 de agosto.
- Día del Respeto a la Diversidad Cultural: del sábado 10 al lunes 12 de octubre.
- Día de la Soberanía Nacional: del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.
- Inmaculada Concepción: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
- Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.
Con este esquema, los feriados se convierten en aliados para armar viajes cortos, escapadas de último momento o simplemente disfrutar de cada fin de semana largo sin improvisar. Calendario completo, descanso garantizado.
