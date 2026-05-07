Feriados: el fin de semana largo de mayo que está cada vez más cerca
Después del feriado por el Día del Trabajador, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso largo de 2026.
El calendario oficial de feriados todavía tiene varias fechas importantes para quienes esperan una nueva oportunidad para descansar, viajar o hacer una escapada. Luego del fin de semana largo del 1° de mayo, el próximo descanso extendido ya tiene fecha confirmada y llegará antes de que termine el mes.
Se trata del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, una de las fechas patrias más importantes de la historia argentina. Este año, el 25 de mayo caerá lunes, por lo que millones de personas podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo de tres días.
Como sucede habitualmente con este tipo de fechas, se espera un fuerte movimiento turístico en distintos puntos del país, especialmente en destinos cercanos a Buenos Aires y ciudades con propuestas gastronómicas y culturales para aprovechar el descanso.
El siguiente fin de semana largo de mayo
El próximo fin de semana largo será:
- Sábado 23 de mayo
- Domingo 24 de mayo
- Lunes 25 de mayo
El lunes 25 de mayo es un feriado nacional inamovible y conmemora la conformación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, uno de los acontecimientos más relevantes de la historia argentina.
Durante esta fecha, muchas familias aprovechan para reunirse y compartir comidas tradicionales como locro, pastelitos o empanadas, especialmente porque suele ser uno de los primeros feriados con temperaturas más bajas del año.
Además, el sector turístico espera un importante movimiento en distintos destinos del país gracias al descanso extendido.
Calendario de feriados 2026
Estos son algunos de los feriados nacionales que todavía quedan en 2026:
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Sábado 20 de junio: Día de la Bandera
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario