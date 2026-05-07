Feriados: el fin de semana largo de mayo que está cada vez más cerca

Durante esta fecha, muchas familias aprovechan para reunirse y compartir comidas tradicionales como locro, pastelitos o empanadas, especialmente porque suele ser uno de los primeros feriados con temperaturas más bajas del año.

Además, el sector turístico espera un importante movimiento en distintos destinos del país gracias al descanso extendido.

Calendario de feriados 2026

Estos son algunos de los feriados nacionales que todavía quedan en 2026: