Jóvenes desaparecidos en Florencio Varela: uno de los padres rompió el silencio

"Hace 32 años estoy en Varela, todos son amigos, ¿porqué salta que estoy escondido? ", dijo el hombre a la prensa. "Yo me dedico a la construcción acá en la zona. No tengo ningun roce con ningún colega, no creo que tengan quejas de mi", agregó Escalante.

En ese sentido aseguró que: "No estoy estoy escondido, estoy buscando a mi hijo". Y añadió que: "Vivo laburando, hoy estoy buscando a mi hijo y necesito estar bien".

"La verdad no sé lo que pasó. Tanto como mi hijo y yo obramos bien. Hace cinco días que nadie duerme, lo que quiero es encontrar a mi hijo", manifestó.

Quiénes son Lucas Escalante y Lautaro Morello

Lautaro Tomás Morello tiene 18 años, y Lucas Escalante, 26. Ambos son amigos y están desaparecidos desde el viernes 9 de diciembre. Los jóvenes son fanáticos de los autos, disfrutan de salir a bailar y pasar momentos con sus amigos. Así lo demostraron en sus diversos posteos en redes sociales, donde suelen ser muy activos.

Lucas, el mayor de los dos, es el dueño del auto BMW color azul que apareció calcinado en La Plata. El chico compartió fotos de su vehículo tanto en Instagram como en Facebook y desde muy chico publicó imágenes de vehículos de alta gama.

Ambos en sus redes sociales se muestran como seguidores del rubro automotriz y demuestran su pasión por los vehículos.

Lucas Escalante y Lautaro Morello Lautaro Morello y Lucas Escalante desaparecieron después del partido de Argentina.

La Policía está buscando desde el viernes a los dos jóvenes que desaparecieron en Florencio Varela. Según el relato de familiares y amigos, ese día por la noche -luego del triunfo de Argentina frente a Países Bajos- Escalante pasó a buscar a su amigo Morello por su casa del barrio Villa Hudson de Florencio Varela, a bordo de un auto BMW azul.

El plan de la noche era salir a bailar a un boliche de la zona para celebrar la clasificación de la Selección a semifinales del Mundial, pero de un momento para otro dejaron de dar señales.

La última conexión de los teléfonos de los chicos es de ese mismo viernes a las 22:30. Desde ese momento, ambos celulares permanecen apagados.

Este sábado, las dos familias decidieron radicar la denuncia en la comisaría seccional 4° de Bosques, y en ese marco fue que la Policía encontró el automóvil en el que los dos amigos salieron de la casa de Morello. El vehículo estaba completamente incinerado y esto generó mayor preocupación en los familiares.