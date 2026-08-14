La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su negocio familiar: "¿Qué va a hacer mi papá ahora?"

Flor Cabrera, ex Gran Hermano, tras cerrar su negocio familiar: "¿Qué va a hacer mi papá ahora?"

Durante la emisión del ciclo conducido por Verónica Lozano, Flor remarcó que el local no representaba solo un proyecto profesional o una marca personal, sino la principal fuente de ingresos para su entorno familiar.

De este modo, la exparticipante de GH confirmó que abrieron una liquidación masiva en el local comercial ubicado sobre la calle Felipe Vallese para poder rematar toda la mercadería acumulada y saldar compromisos pendientes. Cabe señalar que Cabrera ya había manifestado previamente su preocupación por el complejo panorama que atraviesa la industria en el país, haciendo hincapié en la caída del consumo y el aumento de los costos fijos.

Pese al dolor, la influencer agradeció el apoyo incondicional de sus clientes históricos y de sus seguidores, asegurando que buscará la forma de salir adelante: "Seguiremos emprendiendo, no sé en qué ni cómo, pero la vamos a seguir peleando".

El duro relato de Florencia no tardó en replicarse en redes sociales, donde recibió una gran ola de solidaridad por parte del público y de colegas del medio que lamentaron el cierre de la pyme familiar.

El posteo de Flor Cabrera en redes sociales: "Ya vendrán tiempos mejores"