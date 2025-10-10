FOETRA convoca a un acto para reivindicar a Arsat y su rol estratégico para el desarrollo nacional
El sindicato buscar reivindicar la soberanía espacial con un acto que contará con diputados, senadores, dirigentes sindicales, referentes de la ciencia, tecnología y periodistas.
El Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones (FOETRA) realizará un acto este martes 14 de octubre, con el objetivo de conmemorar que el 30 de septiembre del 2015 despegó el segundo satélite Arsat, al igual que su antecesor un año antes.
"Preservar la inversión en el desarrollo tecnológico, tanto en la infraestructura como en las habilidades y conocimientos de los/as trabajadores que lo sostienen es fortalecer la soberanía nacional, el desarrollo productivo federal y el acceso igualitario a la conectividad de nuestro pueblo", dice la convocatoria de FOETRA.
El acto contará con al presencia de diputados, senadores, dirigentes sindicales, referentes de la ciencia, tecnología y periodistas. Se desarrollará el martes 14 de octubre desde las 17 horas en el auditorio FOETRA (Hipólito Yrigoyen 3171, CABA).
Tal como aseguró el propio Claudio Marín, secretario general de FOETRA y presidente de la CONSITEL, aseguró para el medio Mundo Gremial que el objetivo final de la actividad es “seguir defendiendo un modelo de crecimiento y desarrollo productivo con acceso igualitario a la conectividad, cimentando el compromiso del Estado con la tecnología de telecomunicaciones como factor de inclusión y desarrollo económico”.
