Formosa: murió un nene de 7 años e investigan un posible caso de maltrato



Según informó Noticias Formosa, los agentes también hallaron manchas de sangre en una de las habitaciones, las cuales presentaban señales de haber sido limpiadas. A partir de este hallazgo, se reforzó la hipótesis de un presunto hecho violento y un intento de encubrimiento.

Las causas del deceso fueron traumatismo encefalocraneano grave, hipertensión endocraneana, hematoma subdural con hemorragia intracraneana y muerte bajo criterios neurológicos. La autopsia confirmó la compatibilidad entre las lesiones clínicas y las verificadas en el cuerpo, descartando definitivamente la posibilidad de un accidente.

La evolución de la causa

La investigación judicial experimentó varios cambios de calificación a medida que se conocían nuevos elementos de prueba y se agravaba el estado de salud del niño.

Inicialmente, el expediente fue abierto bajo la figura de "lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y encubrimiento", mientras los investigadores intentaban determinar las circunstancias en las que el menor había resultado herido.

Posteriormente, ante los avances de la pesquisa y la gravedad de las lesiones detectadas, la jueza interviniente dispuso modificar la imputación a "homicidio en grado de tentativa y encubrimiento agravado".

Finalmente, tras el fallecimiento de Neithan ocurrido este miércoles en el Hospital de la Madre y el Niño, la causa volvió a ser recalificada y quedó encuadrada como "homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento", una figura que prevé las penas más severas contempladas por el Código Penal.

Con las pruebas recolectas, intervino la jueza de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, Mariela Portales y ordenó la detención de la madre del menor, quien fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. En tanto, la pareja de la mujer enfrenta cargos por encubrimiento. La investigación incorporó un escurridor con un hierro en uno de sus extremos, secuestrado en el domicilio familiar y cuya morfología, según los informes preliminares, sería compatible con las lesiones sufridas por la víctima.

Además, el teléfono celular de la principal imputada fue secuestrado y será sometido a peritajes. Los investigadores buscan analizar comunicaciones, mensajes y registrosalmacenados que permitan reconstruir el vínculo entre los adultos involucrados, así como el contexto previo y posterior al hecho que terminó con la internación de Neithan.