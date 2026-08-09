Ola de frío en AMBA: distribuidoras de gas restringen venta de GNC "hasta nuevo aviso"
Las distribuidoras suspendieron el suministro "interrumpible" para priorizar el consumo en los hogares ante la persistente ola polar en el AMBA y la Costa.
Un nuevo frente polar, cuarto pico de frío extremo en lo que va del año, golpeó con fuerza a la red de gas natural y obligó a las distribuidoras a suspender "hasta nuevo aviso" el suministro interrumpible, una medida de emergencia que afecta a las estaciones de servicio de GNC y a diversos sectores industriales en distintas regiones del país.
Una vez más, el sistema energético nacional volvió a sentir el rigor de las bajas temperaturas. La decisión de cortar el abastecimiento apunta a un objetivo prioritario y excluyente: garantizar que los hogares, hospitales y escuelas no sufran faltantes de calefacción en medio de un contexto climático adverso.
Sin embargo, las restricciones ya comenzaron a sentirse con rigor en las localidades más expuestas al salto abrupto de la demanda residencial, que en los meses de invierno suele acaparar hasta el 70% del total del fluido transportado.
Restricciones de gas el AMBA y la Costa Atlántica
El impacto de la medida se hizo notar con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintos puntos de la provincia. En La Plata, las restricciones comenzaron a regir este sábado, mientras que en Mar del Plata la suspensión total del suministro interrumpible se implementó a partir de la medianoche, debido a que la capacidad de transporte de los gasoductos resultó insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda.
Las condiciones meteorológicas acompañaron este escenario de tensión en las redes. Durante el fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores registraron temperaturas mínimas de 4°C y máximas que no superaron los 13°C.
En la Costa Atlántica, el panorama fue aún más crudo: Mar del Plata amaneció con térmicas similares pero azotada por ráfagas de viento que rozaron los 60 km/h. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este arranque de semana mantendrá los registros helados, con marcas que rondarán los 3°C en el conurbano bonaerense.
El impacto en la industria y el dilema del GNC
El freno en el despacho de gas no solo paralizó parcial o totalmente el expendio de GNC en las estaciones que operan bajo contratos interrumpibles —permitiéndoles únicamente despachar el cupo firme asegurado, bajo pena de multas millonarias ante cualquier exceso—, sino que también repercutió fuertemente en la actividad productiva.
En sectores altamente dependientes del recurso, como los establecimientos ladrilleros, se debió aplicar un recorte drástico del 30% en el consumo habitual.
Especialistas del sector recuerdan que el sistema de despacho prioriza de manera estricta el consumo residencial y los servicios esenciales por encima de la actividad económica. El obstáculo estructural radica en la imposibilidad de almacenar el fluido a gran escala: todo el gas que se extrae de los yacimientos debe consumirse de manera instantánea.
Ante esta dinámica, cada vez que la red llega al límite operativo, los cortes se tornan inevitables, configurando una postal repetida en cada invierno riguroso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario