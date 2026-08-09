Ola de frío en AMBA: distribuidoras de gas restringen venta de GNC "hasta nuevo aviso"

En la Costa Atlántica, el panorama fue aún más crudo: Mar del Plata amaneció con térmicas similares pero azotada por ráfagas de viento que rozaron los 60 km/h. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este arranque de semana mantendrá los registros helados, con marcas que rondarán los 3°C en el conurbano bonaerense.

El impacto en la industria y el dilema del GNC

El freno en el despacho de gas no solo paralizó parcial o totalmente el expendio de GNC en las estaciones que operan bajo contratos interrumpibles —permitiéndoles únicamente despachar el cupo firme asegurado, bajo pena de multas millonarias ante cualquier exceso—, sino que también repercutió fuertemente en la actividad productiva.

En sectores altamente dependientes del recurso, como los establecimientos ladrilleros, se debió aplicar un recorte drástico del 30% en el consumo habitual.

Especialistas del sector recuerdan que el sistema de despacho prioriza de manera estricta el consumo residencial y los servicios esenciales por encima de la actividad económica. El obstáculo estructural radica en la imposibilidad de almacenar el fluido a gran escala: todo el gas que se extrae de los yacimientos debe consumirse de manera instantánea.

Ante esta dinámica, cada vez que la red llega al límite operativo, los cortes se tornan inevitables, configurando una postal repetida en cada invierno riguroso.