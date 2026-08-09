Choque frontal entre una combi con estudiantes y una camioneta en Ruta 33: murió un hombre y hay 10 heridos

Los primeros datos indican que el impacto se produjo de manera frontal, aunque todavía no fueron determinadas las circunstancias que provocaron que los vehículos terminaran chocando en plena ruta. La Justicia trabaja para establecer la mecánica del accidente.

Qué se sabe de los heridos

Luego del traslado al Hospital Municipal de Pigüé, los médicos evaluaron a las víctimas y determinaron la gravedad de las lesiones.

La UTN informó que Iván Junco, Stefano Guichart y Axel Bordone recibieron el alta y pudieron regresar a sus casas. En tanto, Melany Corti, Ángel Piana y Gustavo Giusti continúan internados, mientras que María Clara Montes aguardaba ser trasladada a Trenque Lauquen.

Además, Gonzalo Pereda Tavoloni y Florencia Trisiani permanecen en grave estado. Sus familiares iniciaron cadenas de oración para pedir por su recuperación.

La causa quedó bajo la figura de “lesiones culposas” y es investigada por la Ayudantía Fiscal de Saavedra y la Estación de Policía de Seguridad Departamental de Pigüé, que buscan determinar las causas y la mecánica del choque.

Tras la tragedia, la UTN expresó sus condolencias por la muerte de Castillo y agradeció la asistencia brindada por los Bomberos de Pigüé, el Municipio de Trenque Lauquen y los equipos médicos que participaron del operativo.