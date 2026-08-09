Choque frontal entre una combi con estudiantes y una camioneta en Ruta 33: murió un hombre y hay 10 heridos
Ambos vehículos quedaron completamente destruidos tras el impacto y varias personas resultaron con heridas de gravedad.
Un violento choque frontal entre una camioneta y una combi que trasladaba a estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen terminó con un hombre muerto y al menos 10 personas heridas. El accidente ocurrió el viernes sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 129, en cercanías de Pigüé.
Según las primeras informaciones, la combi circulaba en un sentido de la ruta mientras que la camioneta avanzaba en dirección contraria. Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente y quedaron completamente destrozados como consecuencia de la violencia del choque.
Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a las personas que viajaban en los dos vehículos. Todas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Municipal de Pigüé para recibir atención médica.
Cómo fue el choque en la Ruta 33
La camioneta era conducida por Fernando Óscar Conter, quien viajaba acompañado por Carlos Horacio Castillo, de 65 años. Castillo sufrió graves heridas como consecuencia del impacto y murió este domingo.
En la combi viajaban estudiantes de la UTN de Trenque Lauquen. Entre ellos hubo personas con lesiones leves y otras que permanecen internadas, algunas de ellas en grave estado.
Los primeros datos indican que el impacto se produjo de manera frontal, aunque todavía no fueron determinadas las circunstancias que provocaron que los vehículos terminaran chocando en plena ruta. La Justicia trabaja para establecer la mecánica del accidente.
Qué se sabe de los heridos
Luego del traslado al Hospital Municipal de Pigüé, los médicos evaluaron a las víctimas y determinaron la gravedad de las lesiones.
La UTN informó que Iván Junco, Stefano Guichart y Axel Bordone recibieron el alta y pudieron regresar a sus casas. En tanto, Melany Corti, Ángel Piana y Gustavo Giusti continúan internados, mientras que María Clara Montes aguardaba ser trasladada a Trenque Lauquen.
Además, Gonzalo Pereda Tavoloni y Florencia Trisiani permanecen en grave estado. Sus familiares iniciaron cadenas de oración para pedir por su recuperación.
La causa quedó bajo la figura de “lesiones culposas” y es investigada por la Ayudantía Fiscal de Saavedra y la Estación de Policía de Seguridad Departamental de Pigüé, que buscan determinar las causas y la mecánica del choque.
Tras la tragedia, la UTN expresó sus condolencias por la muerte de Castillo y agradeció la asistencia brindada por los Bomberos de Pigüé, el Municipio de Trenque Lauquen y los equipos médicos que participaron del operativo.
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