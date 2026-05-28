Fotomultas: detectan más de 150 radares no autorizados en rutas nacionales

Ante esta situación, la ANSV intimó a las jurisdicciones correspondientes para que informen la situación operativa de los equipos. En caso de constatarse que los cinemómetros ya no se encuentran en funcionamiento, se procederá a la baja de las autorizaciones correspondientes.

En este sentido, la ANSV ya comenzó a efectivizar las primeras bajas:

6 radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires.

1 radar móvil en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

4 radares móviles en Dina Huapi, provincia de Río Negro.

Además, el organismo también intimará a aquellas jurisdicciones que presentaban verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación bajo apercibimiento de revocar las habilitaciones vigentes.

Qué datos debe tener una multa para que sea válida

multas provincia buenos aires Radar colocado para controlar la velocidad de los vehículos

La ANSV recordó que una infracción por fotomulta debe incluir datos precisos sobre el radar utilizado:

Marca

Modelo

Número de serie, homologación

Calibración vigente

También debe contener la información exacta de la infracción:

Lugar

Fecha

Hora

Velocidad permitida

Velocidad registrada

Foto clara de la patente del vehículo

A eso se suma la identificación del operador habilitado, la autoridad que emitió el acta y el juzgado competente.

Además, el control debe estar previamente señalizado y la infracción debe notificarse dentro de los plazos legales correspondientes.

Cualquier ciudadano puede consultar la habilitación y autorización de radares fijos y móviles que operan en rutas nacionales a través del sitio web oficial de la ANSV.

radar punro a punto

Un fallo clave respaldó la autoridad de la ANSV

La intervención de la ANSV se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, que establecen que ningún radar puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa de la ANSV.

La normativa nacional le otorga al organismo la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones, garantizando que los dispositivos funcionen de manera transparente, técnica y conforme a derecho.

En ese sentido, un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó el rol de la ANSV como autoridad competente en materia de radares sobre rutas nacionales, ante un reclamo del municipio de Darwin, en Río Negro.

Con este proceso de regularización, la ANSV busca ordenar y transparentar el sistema de control de velocidad en rutas nacionales, garantizando que los radares cumplan con criterios técnicos, legales y de señalización adecuados. El objetivo es prevenir prácticas irregulares y asegurar controles enfocados en la seguridad vial y el cuidado de la vida.