Fotomultas: detectan más de 150 radares no autorizados en rutas nacionales
Todo se descubrió gracias a una fiscalización de la ANSV. Además, 124 radares no fueron encontrados en el lugar para el cual habían sido habilitados.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fiscalizó más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales y detectó 152 radares fijos que operaban sin autorización para labrar multas de tránsito. El organismo exigió el cese de utilización de esos equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin la habilitación correspondiente.
El hecho se descubrió gracias a proceso de fiscalización y regularización de radares emplazados sobre las rutas nacionales de todo el país, con el objetivo de garantizar que los controles de velocidad cumplan con la normativa vigente, estén correctamente autorizados y tengan como finalidad principal la prevención de siniestros viales.
Según informó la ANSV, el relevamiento se realizó durante enero de 2026 a través de sus 39 bases operativas distribuidas en todo el territorio argentino. Al inicio del operativo, había 526 radares autorizados para operar en rutas nacionales. De esos, 363 eran equipos fijos y 163 móviles.
Sin embargo, gracias a la fiscalización se descubrió que, del total de radares fijos autorizados, 124 equipos no fueron encontrados en el lugar para el cual habían sido habilitados.
Ante esta situación, la ANSV intimó a las jurisdicciones correspondientes para que informen la situación operativa de los equipos. En caso de constatarse que los cinemómetros ya no se encuentran en funcionamiento, se procederá a la baja de las autorizaciones correspondientes.
En este sentido, la ANSV ya comenzó a efectivizar las primeras bajas:
- 6 radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires.
- 1 radar móvil en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
- 4 radares móviles en Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Además, el organismo también intimará a aquellas jurisdicciones que presentaban verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación bajo apercibimiento de revocar las habilitaciones vigentes.
Qué datos debe tener una multa para que sea válida
La ANSV recordó que una infracción por fotomulta debe incluir datos precisos sobre el radar utilizado:
- Marca
- Modelo
- Número de serie, homologación
- Calibración vigente
También debe contener la información exacta de la infracción:
- Lugar
- Fecha
- Hora
- Velocidad permitida
- Velocidad registrada
- Foto clara de la patente del vehículo
A eso se suma la identificación del operador habilitado, la autoridad que emitió el acta y el juzgado competente.
Además, el control debe estar previamente señalizado y la infracción debe notificarse dentro de los plazos legales correspondientes.
Cualquier ciudadano puede consultar la habilitación y autorización de radares fijos y móviles que operan en rutas nacionales a través del sitio web oficial de la ANSV.
Un fallo clave respaldó la autoridad de la ANSV
La intervención de la ANSV se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, que establecen que ningún radar puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa de la ANSV.
La normativa nacional le otorga al organismo la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones, garantizando que los dispositivos funcionen de manera transparente, técnica y conforme a derecho.
En ese sentido, un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó el rol de la ANSV como autoridad competente en materia de radares sobre rutas nacionales, ante un reclamo del municipio de Darwin, en Río Negro.
Con este proceso de regularización, la ANSV busca ordenar y transparentar el sistema de control de velocidad en rutas nacionales, garantizando que los radares cumplan con criterios técnicos, legales y de señalización adecuados. El objetivo es prevenir prácticas irregulares y asegurar controles enfocados en la seguridad vial y el cuidado de la vida.
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