Cambió el pronóstico y un bloqueo atmosférico frena el tormentón que cuando desembarque será apoteósico
Gran parte de Argentina permanece bajo un fuerte bloqueo atmosférico que genera constantes nieblas y frena el pronóstico del tiempo de precipitaciones.
Un profundo sistema de bajas presiones avanza lentamente por el sur de la Patagonia, pero su verdadero impacto territorial será sumamente limitado debido a un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones. Este inesperado pronóstico frena el desarrollo de precipitaciones importantes y mantiene al país bajo una estable masa húmeda.
Las advertencias del pronóstico por densas nieblas en el país
La elevada humedad ambiente, combinada de manera directa con poco viento y temperaturas bajas, continúa siendo ideal para la formación de densos bancos de niebla. Ante este persistente escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias específicas para el jueves 28 que afectan a las siguientes regiones:
-
Provincia de Buenos Aires: advertencia vigente para gran parte de su territorio.
Entre Ríos: el fenómeno afectará directamente al sur, sudeste y sudoeste provincial.
Santa Fe: rige el aviso de precaución para el sector sur de la provincia.
IMPORTANTE: Licencias de conducir: las modificaciones que perjudican a los que tienen más de 65 años
El organismo meteorológico advierte que este fenómeno reduce fuertemente la visibilidad, provocando severas demoras, cancelaciones de vuelos y dificultades para circular con los vehículos por diferentes rutas y autopistas.
El panorama climático en el norte y la Patagonia con el bloqueo atmosférico
Mientras el centro del país se mantendrá con tiempo estable y nubosidad baja, otras áreas presentarán condiciones marcadamente diferentes:
-
Norte argentino: las provincias de Formosa y Chaco aparecen como la región con mayor probabilidad de recibir lluvias intensas y tormentas localizadas para el viernes 29, con acumulados que podrían superar los 77 milímetros.
Patagonia: las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz presentarán abundante nubosidad y nieblas persistentes, mientras que en el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut rige un alerta oficial por lluvias.
Recién hacia el próximo lunes de junio se espera el ingreso de una nueva vaguada que podría traer nevadas aisladas a la cordillera y generar un recambio gradual de la masa de aire sobre el territorio nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario