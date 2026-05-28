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Cambió el pronóstico y un bloqueo atmosférico frena el tormentón que cuando desembarque será apoteósico

Sociedad

Gran parte de Argentina permanece bajo un fuerte bloqueo atmosférico que genera constantes nieblas y frena el pronóstico del tiempo de precipitaciones.

Cambió el pronóstico y un bloqueo atmosférico frena el tormentón que cuando desembarque será apoteósico

Cambió el pronóstico y un bloqueo atmosférico frena el tormentón que cuando desembarque será apoteósico

Un profundo sistema de bajas presiones avanza lentamente por el sur de la Patagonia, pero su verdadero impacto territorial será sumamente limitado debido a un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones. Este inesperado pronóstico frena el desarrollo de precipitaciones importantes y mantiene al país bajo una estable masa húmeda.

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Mapa satelital de la humedad relativa proyectada sobre el territorio de Argentina para el día jueves 28 de mayo con el bloqueo atmosférico

Mapa satelital de la humedad relativa proyectada sobre el territorio de Argentina para el día jueves 28 de mayo con el bloqueo atmosférico

Las advertencias del pronóstico por densas nieblas en el país

La elevada humedad ambiente, combinada de manera directa con poco viento y temperaturas bajas, continúa siendo ideal para la formación de densos bancos de niebla. Ante este persistente escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias específicas para el jueves 28 que afectan a las siguientes regiones:

  • Provincia de Buenos Aires: advertencia vigente para gran parte de su territorio.

  • Entre Ríos: el fenómeno afectará directamente al sur, sudeste y sudoeste provincial.

  • Santa Fe: rige el aviso de precaución para el sector sur de la provincia.

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El organismo meteorológico advierte que este fenómeno reduce fuertemente la visibilidad, provocando severas demoras, cancelaciones de vuelos y dificultades para circular con los vehículos por diferentes rutas y autopistas.

El panorama climático en el norte y la Patagonia con el bloqueo atmosférico

Mientras el centro del país se mantendrá con tiempo estable y nubosidad baja, otras áreas presentarán condiciones marcadamente diferentes:

  • Norte argentino: las provincias de Formosa y Chaco aparecen como la región con mayor probabilidad de recibir lluvias intensas y tormentas localizadas para el viernes 29, con acumulados que podrían superar los 77 milímetros.

  • Patagonia: las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz presentarán abundante nubosidad y nieblas persistentes, mientras que en el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut rige un alerta oficial por lluvias.

Recién hacia el próximo lunes de junio se espera el ingreso de una nueva vaguada que podría traer nevadas aisladas a la cordillera y generar un recambio gradual de la masa de aire sobre el territorio nacional.

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