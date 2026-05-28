Cambió el pronóstico y un bloqueo atmosférico frena el tormentón que cuando desembarque será apoteósico

El panorama climático en el norte y la Patagonia con el bloqueo atmosférico

Mientras el centro del país se mantendrá con tiempo estable y nubosidad baja, otras áreas presentarán condiciones marcadamente diferentes:

Norte argentino: las provincias de Formosa y Chaco aparecen como la región con mayor probabilidad de recibir lluvias intensas y tormentas localizadas para el viernes 29, con acumulados que podrían superar los 77 milímetros.

Patagonia: las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz presentarán abundante nubosidad y nieblas persistentes, mientras que en el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut rige un alerta oficial por lluvias.

Recién hacia el próximo lunes de junio se espera el ingreso de una nueva vaguada que podría traer nevadas aisladas a la cordillera y generar un recambio gradual de la masa de aire sobre el territorio nacional.