Le sacaron el registro por manejar alcoholizado, volvió a dar positivo y ahora enfrenta una multa millonaria

El caso ocurrió en medio de un amplio operativo de control realizado durante el fin de semana sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata. Según detallaron las autoridades, en total se fiscalizaron 238 vehículos y se detectaron numerosas infracciones vinculadas al consumo de alcohol al volante.

Como resultado de los controles, 26 conductores fueron sancionados, mientras que 23 dieron positivo en los test de alcoholemia. Además, se retuvieron 20 licencias de conducir.

Desde la ANSV remarcaron que este tipo de conductas representan un grave riesgo para la seguridad vial. “Conducir alcoholizado pone en riesgo vida”, resaltaron al dar a conocer el caso ocurrido este fin de semana.

Además, la ANSV aseguró que los operativos de control continuarán realizándose de manera diaria en rutas, autopistas y accesos de todo el país con el objetivo de retirar de circulación a quienes manejen de manera irresponsable.