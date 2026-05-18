Le sacaron el registro por manejar alcoholizado, volvió a dar positivo y ahora enfrenta una multa millonaria
Ocurrió durante un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Autopista Buenos Aires–La Plata
Un conductor de 42 años fue sancionado este fin de semana luego de dar positivo por segunda vez en un control de alcoholemia realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el Peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires–La Plata. Ahora enfrenta una multa millonaria.
Según detallaron las autoridades intervienes, el hombre manejaba con 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, no tenía licencia habilitada y ya contaba con antecedentes por una infracción similar.
El operativo se realizó durante la madrugada del domingo, alrededor de la 1.30, y estuvo a cargo de agentes de la Base Operativa Hudson de la ANSV. Al momento del control, el conductor no presentó la licencia de conducir y, tras verificar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que el registro ya estaba inhabilitado por una alcoholemia positiva anterior.
Debido a la situación, no se le permitió continuar circulando. Ahora enfrenta una multa que asciende a $2.215.000 de pesos, además de una nueva inhabilitación para conducir, cuyo plazo será determinado por la Justicia de la jurisdicción correspondiente, según informaron desde la ANSV
El caso ocurrió en medio de un amplio operativo de control realizado durante el fin de semana sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata. Según detallaron las autoridades, en total se fiscalizaron 238 vehículos y se detectaron numerosas infracciones vinculadas al consumo de alcohol al volante.
Como resultado de los controles, 26 conductores fueron sancionados, mientras que 23 dieron positivo en los test de alcoholemia. Además, se retuvieron 20 licencias de conducir.
Desde la ANSV remarcaron que este tipo de conductas representan un grave riesgo para la seguridad vial. “Conducir alcoholizado pone en riesgo vida”, resaltaron al dar a conocer el caso ocurrido este fin de semana.
Además, la ANSV aseguró que los operativos de control continuarán realizándose de manera diaria en rutas, autopistas y accesos de todo el país con el objetivo de retirar de circulación a quienes manejen de manera irresponsable.
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