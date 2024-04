Francia: una pareja argentina murió tras un choque en una autopista

pareja argentina accidente francia

Según se informó, el accidente se produjo cuando un automovilista, que manejaba alcoholizado, impactó contra el auto en el que viajaban los tres argentinos. Maldonado murió en el acto, mientras que Pennice estuvo internado con muerte cerebral y falleció el miércoles. En cuanto al tercer pasajero y amigo de la pareja, sufrió lesiones óseas y se encuentra fuera de peligro.

“Él era muy amable y trabajador. Siempre nos decía que se quería ir a vivir a Europa”, declaró Sebastián, uno de los mejores amigos de Pennice, luego de enterarse de la dura noticia. Según contó, habían emigrado en diciembre y, tras pasar la Navidad en España, decidieron irse a vivir a Francia.

Desgarradores mensajes de despedida a la pareja fallecida en Francia

El padre de Emiliano Pennice habló en Canal 8 y declaró: “Los valores siempre fueron importantes para nosotros, y enterarnos de que el conductor involucrado en el accidente venía alcoholizado nos sume en una profunda tristeza”.

“Mi hijo, Emiliano, jamás tomaba alcohol. Es una tragedia que dos vidas inocentes hayan sido arrebatadas de esta manera. Queremos que esta noticia se difunda, para que sirva de conciencia a cientos de familias. Si se consume alcohol, no se debe conducir”, agregó.

A través de las redes sociales, amigos y familiares de las víctimas los despidieron con conmovedores mensajes: “Un homenaje para vos, en nombre de tu gente. Te queremos a montones y te vamos a extrañar aún más Colorado. Las palabras no salen ahora, pero gracias por ser parte de nuestras vidas y hacerlas tan especiales a tu manera. Como sólo vos sabías. Me quedo feliz de saber que cumpliste tu más grande sueño, que era el que te quedaba, y aún más sabiendo que lo hiciste acompañado de esa hermosa mujer”, escribió una amiga de la pareja.

“Te merecías cosas buenas y ellas te pasaron. Fue injusto para nosotros tu momento de partida, pero la vida es así, sin sentido a veces. Gracias por tus charlas y enseñanzas. Fuiste y sos especial, ocurrente, único, libre, inteligente, gracioso y siempre presente. Sabías que te quería, pero jamás te dije lo que ahora ya es tarde: Gracias por ser un gran amigo, que me escucho muchas veces, me retó y me enseñó muchas cosas. Hasta siempre Emi”, concluyó, según compartió Infobae.

