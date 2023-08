El papa Francisco aseguró que la desinformación es "uno de los pecados del periodismo"

"Yo hablé de cuatro pecados de los medios de comunicación, que es la desinformación, o sea digo lo que me conviene y lo otro no lo digo; la calumnia, se calumnia que da calambre; la difamación, que no es lo mismo porque puede ser haber tomado un pecado de juventud que ya no está más y te lo echan en cara continuamente de que este hizo aquello hace 30 años; y la coprofilia, que es el amor al escándalo, el amor a lo escandaloso", señaló el máximo referente de la Iglesia Católica.

En este sentido, Francisco remarcó que "hay medios periodísticos que viven de la coprofilia, que si no es un escándalo no hablan" y señaló: "A veces me llama la atención cuando hago una conferencia de prensa que lo primero que te preguntan es 'este escándalo, este y este'. A mi me da ganas de decir, 'te gusta comer caca a vos?', realmente me da ganas de decir esto", sostuvo contundente.

El reconocimiento

"Es periodismo" es un premio creado en 1995 por los italianos Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca y Giancarlo Aneri cuyo principal propósito es colaborar con los profesionales de los medios "a ser más conscientes de su papel de libre expresión y de contribución a la construcción de la justicia a través del servicio de la verdad".