Franco Rinaldi admitió la mentira de Milei: "Ahora le encanta decir 'dijimos lo que íbamos a hacer'"

"No, mentira papá. A la gente le dijiste que no la iba a ajustar. Dijiste 'el colectivo no te lo voy a subir hasta que te mejore el salario'. Se lo dijo a Jony Viale", espetó el mediático en una emisión vía streaming cuando le preguntaron por la opinión de sus allegados sobre el Gobierno nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1760456658495410456&partner=&hide_thread=false Miren quién admitió la estafapic.twitter.com/HyY92CMvNz — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 22, 2024

En junio de 2023 Rinaldi tuvo que desistir de integrar la lista de precandidatos a legisladores por la facción de Jorge Macri para las elecciones primarias de Juntos por el Cambio porque salieron a la luz videos de él haciendo comentarios discriminatorios.

rinaldi franco.jpg

Tras ese breve paso por la vida política el streamer y politólogo volvió a las andanzas online, donde tiene a su público que le consulta cosas.