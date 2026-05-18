Prevén pico de demanda eléctrica por el frío extremo: piden hacer un uso eficiente de la energía

En el AMBA, compañías como Edenor empezaron a emitir sus recomendaciones haciendo énfasis en el uso hogareño de la energía con "tips" como "usá el aire acondicionado en 22°C", o "calefaccioná tu casa de forma eficiente".

edenor frio extremo

Según informó el sitio Ámbito.com, la matriz eléctrica actual todavía depende en un 47% de fuentes térmicas, mientras que la energía hidroeléctrica renovable representa un 23%.

En tercer lugar figuran las fuentes renovables contempladas en la Ley 26.190, con un 18%; en cuarto, las fuentes nucleares son el origen del 7% de la energía y el resto, un 5% es importado.

La compañía Edesur informó cuáles son los aparatos más eficientes a la hora de calefaccionar un ambiente, y entre las recomendaciones más actualizadas está la de elegir equipos clase A o superior.

Cuál es el sistema de calefacción que más energía gasta: