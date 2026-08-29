Frío polar: el invierno resiste y las bajas temperaturas vuelven con todo
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas activas por tormentas y vientos fuertes, pero todo indica que el escenario cambiará por completo desde el jueves 3 de septiembre.
El último fin de semana de agosto presenta un escenario climático muy variado en la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas fuertes en el norte del Litoral y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde durante la tarde podrían desarrollarse focos localmente intensos.
En la cordillera patagónica, especialmente en Río Negro y Neuquén, rigen advertencias por lluvias y nevadas persistentes que vienen alternando períodos de mayor actividad con otros de relativa calma. El noroeste argentino, en tanto, concentra otro foco de atención: el viento Zonda afecta con fuerza a La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. En alta montaña, el SMN activó un alerta naranja por ráfagas que podrían superar los 130 km/h, con vientos sostenidos de 70 a 90 km/h durante las tardes del sábado y el domingo.
Pero esta diversidad meteorológica durará poco. Según coinciden diversos modelos de pronóstico —entre ellos el de referencia ECMWF—, a partir del jueves 3 de septiembre ingresará una masa de aire de características polares por el sur de la Patagonia. Ese día, un frente frío avanzará con lluvias y chaparrones sobre la Patagonia y la franja central del país.
Las marcas térmicas descenderán bruscamente de sur a norte entre el viernes 4 y el domingo 6, período en el que se concentrarán las condiciones más invernales. El viento sur, fuerte y persistente, recorrerá gran parte del territorio y acentuará la sensación de frío. De cumplirse este escenario, el próximo fin de semana traerá heladas que se extenderán desde la Patagonia hasta la región pampeana, un cambio radical respecto de los picos superiores a 35 °C que se registraron el viernes en el norte argentino.
El comienzo de septiembre se perfila, entonces, homogéneamente frío en contraste con la inestabilidad actual. Los próximos días serán clave para confirmar la intensidad de este pulso polar.
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