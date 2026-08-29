Frío polar: el invierno resiste y las bajas temperaturas vuelven con todo

Las marcas térmicas descenderán bruscamente de sur a norte entre el viernes 4 y el domingo 6, período en el que se concentrarán las condiciones más invernales. El viento sur, fuerte y persistente, recorrerá gran parte del territorio y acentuará la sensación de frío. De cumplirse este escenario, el próximo fin de semana traerá heladas que se extenderán desde la Patagonia hasta la región pampeana, un cambio radical respecto de los picos superiores a 35 °C que se registraron el viernes en el norte argentino.