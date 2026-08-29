Manejaba borracho, cruzó un semáforo en rojo y provocó un múltiple choque en Almagro
Ocurrió en el cruce de las avenidas Díaz Vélez y Medrano. Una persona resultó herida y debió ser hospitalizada.
Un hombre que manejaba borracho provocó un múltiple choque este sábado en el barrio porteño de Almagro. Mientras que uno de los conductores debió ser hospitalizado
Ocurrió durante la madrugada, cerca de las 5, en el cruce de las avenidas Díaz Vélez y Medrano Rivadavia cuando el conductor de un Volkswagen Polo negro habría cruzado el semáforo en rojo y embistió a un Fiat Cronos gris conducido por un chofer de una aplicación de viajes que llevaba pasajeros.
Por efecto arrastre, el impacto desencadenó un choque en cadena que involucró a un Citroën C3 que estaba estacionado y a un contenedor de residuos.
Como consecuencia del siniestro, personal del SAME, efectivos policiales y agentes de tránsito trabajaron en la zona para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados.
El SAME atendió a cuatro personas mayores de edad. Un hombre de 64 años, que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, debió ser trasladado al Hospital Durand con politraumatismos.
Según confiaron fuentes policiales a este medio, el test de alcoholemia que se le practicó al conductor del VW Polo negro arrojó que conducía con 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).
En diálogo con el canal de noticias TN, el encargado de un edificio ubicado justo donde ocurrió el siniestro contó que escuchó el ruido provocado por el choque desde el interior de su departamento.
“Lo que pasa es que no hay controles de tránsito acá. A veces vienen a la tarde, están una o dos horas y se van”, aseguró el hombre ante la consulta del cronista sobre cómo se desarrolla la circulación de vehículos por el barrio.
En la intersección del siniestro también trabajó personal de Bomberos y Policía de la Ciudad, que trabajaba en el peritaje accidentológico y realizaba los tests de alcoholemia a los conductores involucrados.
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