Manejaba borracho, cruzó un semáforo en rojo y provocó un múltiple choque en Almagro

Según confiaron fuentes policiales a este medio, el test de alcoholemia que se le practicó al conductor del VW Polo negro arrojó que conducía con 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

El conductor del Fiat Cronos resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Durand.

En diálogo con el canal de noticias TN, el encargado de un edificio ubicado justo donde ocurrió el siniestro contó que escuchó el ruido provocado por el choque desde el interior de su departamento.

“Lo que pasa es que no hay controles de tránsito acá. A veces vienen a la tarde, están una o dos horas y se van”, aseguró el hombre ante la consulta del cronista sobre cómo se desarrolla la circulación de vehículos por el barrio.

En la intersección del siniestro también trabajó personal de Bomberos y Policía de la Ciudad, que trabajaba en el peritaje accidentológico y realizaba los tests de alcoholemia a los conductores involucrados.