Fuego en San Cristóbal: se incendió un laboratorio de medicamentos y debió intervenir el SAME
Un sereno de 58 años sufrió inhalación de humo y fue asistido por los equipos de emergencia; el operativo incluyó ambulancias y tres dotaciones de bomberos.
Un siniestro de gran magnitud se registró durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de San Cristóbal, donde un incendio afectó un laboratorio de medicamentos ubicado en la calle Pichincha al 1200, entre la Avenida San Juan y Cochabamba. El hecho obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que incluyó la participación de tres dotaciones de Bomberos de la Ciudad y dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
De acuerdo con la información oficial, el fuego comenzó alrededor de las 6:30 en el sexto piso del edificio, precisamente en el área de acopio de medicamentos. Las llamas consumieron parte del mobiliario y generaron una intensa humareda que complicó el trabajo inicial de los rescatistas.
Por razones de seguridad, el tránsito en la cuadra fue interrumpido momentáneamente mientras los equipos actuaban para controlar la situación. Si bien al momento del incendio no había personal en las instalaciones, sí se encontraba un sereno de 58 años que resultó afectado por la inhalación de humo.
El hombre fue asistido en el lugar por los profesionales del SAME, quienes le suministraron oxígeno y confirmaron que su cuadro no revestía gravedad. No obstante, se mantuvo un seguimiento de su estado de salud por precaución.
Los bomberos, tras lograr sofocar el fuego, realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar riesgos adicionales. En particular, revisaron la presencia de productos químicos y medicamentos almacenados, con el fin de evaluar si podían haber quedado expuestos al calor o al humo y generar un nuevo peligro.
Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado ruidos y sentir un olor fuerte minutos antes de ver cómo el humo comenzaba a salir por las ventanas del edificio. Muchos de ellos se acercaron a observar el operativo y destacaron la rapidez con la que llegaron tanto las dotaciones de bomberos como las ambulancias.
