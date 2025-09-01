Fuego en San Cristóbal: se incendió un laboratorio de medicamentos y debió intervenir el SAME

Los bomberos, tras lograr sofocar el fuego, realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar riesgos adicionales. En particular, revisaron la presencia de productos químicos y medicamentos almacenados, con el fin de evaluar si podían haber quedado expuestos al calor o al humo y generar un nuevo peligro.

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado ruidos y sentir un olor fuerte minutos antes de ver cómo el humo comenzaba a salir por las ventanas del edificio. Muchos de ellos se acercaron a observar el operativo y destacaron la rapidez con la que llegaron tanto las dotaciones de bomberos como las ambulancias.