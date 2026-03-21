Fuerte choque en San Cristóbal por aquaplaning: un auto embistió a otro vehículo bajo la intensa lluvia

El aquaplaning o hidroplaneo es la pérdida de tracción y control de un vehículo cuando los neumáticos no logran evacuar el agua de la calzada, creando una capa flotante entre la llanta y el asfalto. Esto provoca que el auto patine, imposibilitando frenar o girar correctamente. En épocas de lluvias o mal tiempo se recomienda tener cuidado en la ruta y dejar cierta distancia entre los coches. ¿Por qué? Porque además de las condiciones climáticas -cuando está la superficie mojada y cruza un vehículo- los neumáticos pierden su adherencia al asfalto por la acumulación o exceso de agua.