Fuerte choque en San Cristóbal por aquaplaning: un auto embistió a otro vehículo bajo la intensa lluvia
El accidente ocurrió en las primeras horas del sábado en la intersección entre San juan y Pasco en sentido a Constitución.
El conductor de un Citroen C3 chocó en la mañana del sábado contra otro auto porque su vehículo no alcanzó a frenar debido a que el piso estaba mojado por la intensa lluvia con la que arrancó el fin de semana. No se registraron heridos.
Las recomendaciones clave para conducir con lluvia incluyen reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad (el doble de lo habitual) y encender las luces de cruce para mejorar la visibilidad. Es crucial evitar movimientos bruscos, frenar suavemente, evitar charcos profundos para prevenir el aquaplaning y mantener los limpiaparabrisas en buen estado.
El aquaplaning o hidroplaneo es la pérdida de tracción y control de un vehículo cuando los neumáticos no logran evacuar el agua de la calzada, creando una capa flotante entre la llanta y el asfalto. Esto provoca que el auto patine, imposibilitando frenar o girar correctamente. En épocas de lluvias o mal tiempo se recomienda tener cuidado en la ruta y dejar cierta distancia entre los coches. ¿Por qué? Porque además de las condiciones climáticas -cuando está la superficie mojada y cruza un vehículo- los neumáticos pierden su adherencia al asfalto por la acumulación o exceso de agua.
Recomendaciones esenciales para la conducción con lluvia:
- Reducir la velocidad: La lluvia reduce la adherencia, por lo que es necesario ir más despacio para mantener el control.
- Aumentar la distancia de seguridad: Duplique o triplique la distancia con el vehículo de adelante, ya que el frenado es menos eficiente.
- Encender las luces: Use luces bajas o de cruce, incluso de día, para ser visible a otros conductores.
- Suavidad en los mandos: Evite volantazos y frenadas bruscas para evitar derrapes.
- Prevención de Aquaplaning: Si siente que el coche flota, levante el pie del acelerador y mantenga el volante firme, no frene de golpe.
- Evitar charcos: No pase por zonas inundadas para evitar el aquaplaning o daños al motor.
- Revisar el vehículo: Compruebe periódicamente el estado de los neumáticos y los limpiaparabrisas.
- Ventilación: Use el aire acondicionado o desempañador para evitar que los vidrios se empañen por la humedad.
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