El desesperado pedido de un argentino para trasladar a su pareja desde Brasil: "¡Ayúdennos a volver!"

argentinos avion sanitario brasil El desesperado pedido de Alejandro Criado.

"El auto giró y quedó sostenido por dos ramas; si caíamos no la contábamos", recordó el hombre sobre el momento del choque. El impacto ocurrió cuando una camioneta realizó una maniobra de sobrepaso indebida en plena curva.

Ninguno de los tres pasajeros perdió el conocimiento tras el impacto; Alejandro ufrió fractura de dos costillas, Nahuel, su hijo, debió ser derivado a otro centro por una perforación intestinal y Carla, que inicialmente sólo presentaba fractura en un brazo, vio su cuadro agravarse días después.

El diagnóstico de Carla se complicó cuando los médicos detectaron una perforación intestinal no advertida en la primera revisión. Las posteriores operaciones derivaron en la extirpación de gran parte del intestino y la aparición de infecciones.

“A Carla en un principio no le encontraron las perforaciones y pasaron 3 días hasta que la operaron, ella lleva ya tres operaciones más la traquiostomia, sigue en estado de gravedad pero evoluciona despacio y favorablemente”, explicó Alejandro en un posteo que realizó en la red social Facebook el pasado 6 de febrero, casi un mes después del brutal choque.

A la mujer le quedó un intestino muy chico, lo tiene desconectado, por lo cual necesita la alimentación NPT (NdeR: método de alimentación intravenosa que suministra todos los nutrientes esenciales directamente al torrente sanguíneo) constantemente. Para que pueda pasar esto tiene que ser sanitario, porque no puede viajar en un vuelo de línea en esta situación”, detalló Alejandro en un video que compartió el pasado 16 de marzo.

argentinos avion sanitario brasil Alejandro, Carla y su hijo, Nahuel, viajaban a Florianópolis para disfrutar de unas vacaciones en familia.



El costo de la emergencia

El presupuesto estimado para el avión sanitario oscila entre los 10 mil y los 15 mil dólares, una cifra que excede la capacidad financiera de los damnificados. Alejandro se desempeña como profesor y vicedirector en una escuela de la provincia de Buenos Aires.

Hasta la fecha, los gastos acumulados en Brasil superan los 8 millones de pesos, destinados a alquileres, medicamentos, traslados e insumos básicos. Estos montos han sido cubiertos principalmente a través de la ayuda de conocidos y ahorros personales.

"No tengo los medios para pagarlo y no es opción que vaya en otro medio de transporte", explicó Criado sobre la situación de su esposa. El docente remarcó que, hasta el momento, no han recibido colaboración por parte del Estado argentino para agilizar el operativo de regreso.

Pedido de solidaridad

Ante la falta de respuestas oficiales, Alejandro lanzó un pedido desesperado en redes sociales para recaudar los fondos necesarios. La urgencia radica en que Carla debe aprovechar su ventana de estabilidad clínica para realizar el viaje de forma segura.

Además del dinero para el vuelo, la familia gestiona la disponibilidad de una cama en un centro asistencial de Argentina. Necesitan que se autoricen formalmente los traslados sanitarios entre ambos países para concretar la operación de retorno.

La familia continúa instalada en Brasil a la espera de una solución que les permita regresar a su hogar tras casi tres meses de internación. La situación se vuelve económicamente insostenible a medida que se extienden los plazos de recuperación fuera del país.

La resolución de este caso dependerá ahora de la solidaridad de la comunidad y de posibles gestiones diplomáticas para lograr el regreso seguro de Carla a su país.

La familia mantiene activa una colecta solidaria en la que se puede colaborar con donaciones al alias alpaca.musica.cabeza, a nombre de Alejandro Javier Criado.