Fuego y tensión en Balvanera: cinco personas hospitalizadas tras un incendio en un edificio

Las imágenes del operativo mostraron a bomberos trabajando con líneas de agua en el frente del edificio y recorriendo los pasillos internos para verificar focos residuales. También se desplegaron equipos de medición de monóxido para garantizar que las familias pudieran regresar con seguridad a sus hogares una vez extinguido el fuego.

En las próximas horas, personal especializado evaluará los daños estructurales en el departamento donde se originó el siniestro y determinará si fue consecuencia de una falla eléctrica, un artefacto en mal estado o alguna otra causa accidental. Los vecinos, por su parte, permanecen en alerta ante el impacto que dejó un episodio que los sorprendió a plena mañana y que requirió un operativo de emergencia de gran escala para evitar consecuencias mayores.