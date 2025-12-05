Fuego y tensión en Balvanera: cinco personas hospitalizadas tras un incendio en un edificio
El siniestro comenzó en un departamento del segundo piso y obligó a la intervención de Bomberos, SAME y equipos de rescate, mientras decenas de vecinos buscaron refugio en las alturas.
Una mañana que parecía transcurrir con normalidad en Balvanera se transformó en minutos en una escena de alarma generalizada cuando un incendio comenzó a propagarse en un edificio de doce pisos ubicado sobre la avenida Jujuy al 300. Las primeras versiones señalaron que el foco ígneo se inició en un departamento del segundo piso, desde donde las llamas avanzaron rápidamente y generaron una densa columna de humo que obligó a evacuar a vecinos hacia los niveles superiores.
Cinco personas fueron trasladadas a hospitales cercanos debido a la inhalación de humo, mientras que otras 18 tuvieron que desplazarse hacia los pisos altos para resguardarse hasta que los bomberos lograran controlar la situación. El SAME confirmó que entre los hospitalizados se encuentra la vecina del departamento donde comenzó el fuego.
Los traslados se realizaron a los hospitales Ramos Mejía y Durand, en tanto que personal adicional permaneció en el lugar para atender a otros vecinos que presentaban crisis nerviosas o malestar respiratorio. Al mismo tiempo, el Grupo Especial de Rescate de Caballito actuó en conjunto con Bomberos de la Ciudad para ingresar a sectores del edificio afectados por la baja visibilidad y verificar que no hubiera personas atrapadas en departamentos o escaleras.
Mientras tanto, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A realizaron cortes y desvíos en el tránsito para despejar la zona y permitir la intervención de las unidades de emergencia. Según precisó Alberto Crescenti, director del SAME, “desplegamos 25 unidades y están alertados los hospitales Durand, Ramos Mejía y Penna, estamos viendo y midiendo la inhalación de humo de las personas en la terraza. Están siendo controlados por Bomberos y SAME”.
Además, explicó que diez personas fueron atendidas directamente en el lugar sin necesidad de ser trasladadas. El avance del humo generó escenas de preocupación entre vecinos que intentaron salir rápidamente de sus departamentos, mientras otros debieron subir hasta la terraza para evitar quedar rodeados por los gases.
Las imágenes del operativo mostraron a bomberos trabajando con líneas de agua en el frente del edificio y recorriendo los pasillos internos para verificar focos residuales. También se desplegaron equipos de medición de monóxido para garantizar que las familias pudieran regresar con seguridad a sus hogares una vez extinguido el fuego.
En las próximas horas, personal especializado evaluará los daños estructurales en el departamento donde se originó el siniestro y determinará si fue consecuencia de una falla eléctrica, un artefacto en mal estado o alguna otra causa accidental. Los vecinos, por su parte, permanecen en alerta ante el impacto que dejó un episodio que los sorprendió a plena mañana y que requirió un operativo de emergencia de gran escala para evitar consecuencias mayores.
