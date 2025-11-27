Balvanera: se cayó un ascensor con una mujer y su hija de 12 años adentro y tuvieron que ser rescatadas
Una madre y su hija de 12 años resultaron heridas al quedar atrapadas en un ascensor que se desplomó desde una altura de 11 pisos en un edificio en Balvanera.
Una mujer y su hija de 12 años resultaron heridas este jueves al quedar atrapadas en un ascensor que se desplomó desde una altura de 11 pisos en un edificio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires.
El episodio ocurrió durante la tarde del jueves en un edificio ubicado en la cuadra de la avenida Belgrano al 2340, cuando la madre de 36 años bajaba con su hija de 12, que fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires debido a politraumatismos de diversa índole.
Madre e hija se encuentran fuera de peligro, según detalleron fuentes del SAME, cuyo personal atendió al par tras el impacto y determinó la gravedad de su situación.
Todavía no se sabe qué originó el accidente, si fue una falla técnica o falta de mantenimiento en la estructura del edificio.
Un nene de dos años murió tras caer por el hueco de un ascensor en Flores
Un nene de dos años murió este martes de la semana pasada tras caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio el barrio porteño de Flores. Todavía no se conocen detalles de la mecánica del incidente, pero se presume que el deceso fue accidental.
La secuencia se registró durante la tarde de este martes en un edificio de 10 pisos ubicado en la avenida Avellaneda al 2400, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas.
Fuentes policiales informaron que hubo un problema con la puerta del ascensor, que evidentemente quedó abierta en un momento inoportuno, y el nene cayó por el hueco hasta dar contra el suelo en el sótano del edificio.
El caso quedó en manos del equipo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, desde donde se pidió la intervención de la Unidad Criminalística Móvil para determinar cómo sucedió el accidente.
