Balvanera: se cayó un ascensor con una mujer y su hija de 12 años adentro y tuvieron que ser rescatadas

La secuencia se registró durante la tarde de este martes en un edificio de 10 pisos ubicado en la avenida Avellaneda al 2400, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas.

Fuentes policiales informaron que hubo un problema con la puerta del ascensor, que evidentemente quedó abierta en un momento inoportuno, y el nene cayó por el hueco hasta dar contra el suelo en el sótano del edificio.

El caso quedó en manos del equipo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, desde donde se pidió la intervención de la Unidad Criminalística Móvil para determinar cómo sucedió el accidente.