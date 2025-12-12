VTV: de qué se trata el nuevo esquema de la verificación vehicular

Esto surge tras el Decreto 196/2025, que modificó la Ley de Tránsito y flexibilizó el sistema de VTV a nivel nacional, dejando pendiente la actualización de su marco operativo, que según ACARA está cerca de concretarse.

Este nuevo esquema tiene como objetivo central aumentar la accesibilidad y la comodidad para los conductores, al mismo tiempo que asegura que las revisiones se realicen con profesionales capacitados y equipos certificados sin sacrificar la seguridad vial.