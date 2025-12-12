VTV: de qué se trata el nuevo esquema de la verificación vehicular
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que asegura que los vehículos cumplan con las normas de seguridad vigentes. Su objetivo principal verificar componentes clave de cada coche en talleres autorizados para reducir accidentes y mejorar la circulación.
Por otro lado, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) está en diálogo con el Gobierno para establecer cómo talleres y concesionarios podrán realizar la VTV. Cuando se apruebe la reglamentación, aquellos que cumplan con los requisitos técnicos e infraestructura podrán acreditarse como Talleres de Revisión Técnica (TRT).
Cómo convivirán los talleres habilitados y las plantas de verificación
Desde hace algunos días atrás, se está evaluando cómo coexistirán los talleres habilitados con las plantas de VTV ya existentes, buscando que los usuarios puedan elegir dónde hacer la revisión según su conveniencia y cercanía.
Desde ACARA destacan que sumar concesionarias aumentaría la capacidad disponible, aprovecharía profesionales capacitados y ofrecería mayor comodidad, por ejemplo, permitiendo combinar la verificación con un service.
En cuanto a la tecnología, los talleres podrían usar equipos nacionales, como los de Control Vehicular Argentino (CVA), o importados, siempre que estén aprobados oficialmente.
Esto surge tras el Decreto 196/2025, que modificó la Ley de Tránsito y flexibilizó el sistema de VTV a nivel nacional, dejando pendiente la actualización de su marco operativo, que según ACARA está cerca de concretarse.
Este nuevo esquema tiene como objetivo central aumentar la accesibilidad y la comodidad para los conductores, al mismo tiempo que asegura que las revisiones se realicen con profesionales capacitados y equipos certificados sin sacrificar la seguridad vial.
