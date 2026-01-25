Chocaron dos colectivos de la línea 59 en Palermo: hay tres heridos

Cambió el pronóstico y hay fecha de lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué va a pasar con el calor

Cuándo llegan las tormentas y el descenso

El reporte meteorológico marca la presencia de "Tormenta" en el panorama general para el martes 27 de enero. Si bien durante la mañana y la tarde de ese día el cielo se mantendrá con "nubes y claros", la inestabilidad atmosférica marcará el punto de quiebre para el descenso de temperatura.

El alivio se sentirá de forma escalonada. El miércoles 28 la máxima bajará a 30°C, pero la verdadera diferencia térmica, que completará la baja de 7 grados respecto al inicio de la semana, se consolidará el viernes 30 de enero. Para ese día, se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima mucho más agradable de 22°C, permitiendo a los porteños respirar aire más fresco.

La hora de la lluvia fuerte

Para quienes esperan precipitaciones más contundentes, el pronóstico extendido pone el foco en el lunes 2 de febrero. En esa jornada, la previsión es explícita: se anuncia "Tormenta" durante la mañana y "Lluvia débil" para la tarde.

Ese lunes, la temperatura máxima caerá aún más, ubicándose en los 26°C, confirmando el fin definitivo del ciclo de calor extremo.