Chocaron dos colectivos de la línea 59 en Palermo: hay tres heridos
El impacto provocó el estallido de los cristales traseros y generó escenas de pánico entre los pasajeros.
El accidente se dio en la Avenida Santa Fe y Humboldt cerca de las 7. Uno de los internos embistió por detrás al otro mientras este permanecía detenido en un semáforo.
La violencia del impacto provocó el estallido de los cristales traseros y generó escenas de pánico entre los pasajeros, dejando un saldo de al menos tres personas con lesiones de diversa consideración.
Personal policial y del SAME desplegaron un operativo de emergencia en la zona para asistir a los damnificados. Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.
A qué hora llegan las lluvias con las que bajará 7 grados la temperatura
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores enfrentan un comienzo de semana marcado por un calor agobiante, pero los meteorólogos ya le pusieron fecha y hora al final de esta ola de calor. Según los datos del servicio meteorológico, se esperan lluvias, provocando una caída en el termómetro de exactamente 7 grados respecto al pico máximo de estos días.
Para este lunes 26 de enero, el escenario es de horno: se prevé una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 26°C, con cielo despejado a parcialmente nuboso. La situación se replicará casi con exactitud el martes 27, jornada en la que el calor no dará tregua y volverá a tocar el techo de los 35°C. Sin embargo, será precisamente durante ese martes cuando comience a gestarse el cambio.
Cambió el pronóstico y hay fecha de lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué va a pasar con el calor
Cuándo llegan las tormentas y el descenso
El reporte meteorológico marca la presencia de "Tormenta" en el panorama general para el martes 27 de enero. Si bien durante la mañana y la tarde de ese día el cielo se mantendrá con "nubes y claros", la inestabilidad atmosférica marcará el punto de quiebre para el descenso de temperatura.
El alivio se sentirá de forma escalonada. El miércoles 28 la máxima bajará a 30°C, pero la verdadera diferencia térmica, que completará la baja de 7 grados respecto al inicio de la semana, se consolidará el viernes 30 de enero. Para ese día, se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima mucho más agradable de 22°C, permitiendo a los porteños respirar aire más fresco.
La hora de la lluvia fuerte
Para quienes esperan precipitaciones más contundentes, el pronóstico extendido pone el foco en el lunes 2 de febrero. En esa jornada, la previsión es explícita: se anuncia "Tormenta" durante la mañana y "Lluvia débil" para la tarde.
Ese lunes, la temperatura máxima caerá aún más, ubicándose en los 26°C, confirmando el fin definitivo del ciclo de calor extremo.
