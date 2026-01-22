Otro choque de trenes en España: ahora, una formación embistió una grúa
Se trata del tercer accidente ferroviario en menos de una semana. Ocurrió en la localidad de Alumbres, región de Murcia.
Un tren metropolitano chocó con una grúa este jueves en la localidad de Alumbres, España, dejando al menos seis personas heridas. Se trata del tercer accidente ferroviario del país europeo en menos de una semana.
El choque ocurrió en horas de la mañana, cerca de la ciudad portuaria de Cartagena, en la región de Murcia, provocando "varios heridos leves", según informó una portavoz del operador nacional español Renfe. Medios locales detallaron que fueron seis las personas que tuvieron que ser asistidas. Los heridos son "todos leves o muy leves", añadió el vocero.
El siniestro se produjo cuando el tren impactó contra la grúa de un camión - pluma. El choque, afortunadamente, no provocó el descarrilamiento de la formación, según confirmó un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia dijo a AFP.
El tren implicado en el choque de este jueves pertenece a Renfe Cercanías AM, conocido popularmente por su anterior nombre Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) que opera como transporte metropolitano en algunas provincias españolas. La formación había salido de Cartagena a las 11.40 (hora local) y su llegada a Los Nietos estaba prevista para las 12.13. Al momento del hecho, 16 pasajeros viajaban a bordo.
Desde la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) remarcaron que la grúa "no pertenece a la operación" de los trenes.
Al respecto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, detalló que la grúa formaba parte del servicio de alumbrado público de Cartagena. "Invadió con su brazo el dominio público ferroviario, golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento", explicó a través de sus redes sociales.
En tanto, desde la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia remarcaron que el camión grúa "trabajaba en la zona en tareas de mantenimiento ajenas a la infraestructura" cuando "invadió el espacio ferroviario y golpeó el cristal de uno de los vagones del tren".
Por el hecho, la vía estuvo cortada durante una hora hasta que la línea pudo reactivarse. En cuando al tren implicado, tuvo que retroceder por sus propios medios hasta la estación de Abrevadero, en Alumbres. En el lugar del choque se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó el trabajo de equipos médicos, bomberos y personal de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Paro de maquinistas de trenes en Cataluña
Este accidente ocurre después de que el domingo dos trenes de alta velocidad colisionara en la región del sur de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ocasionando la muerte de 43 personas. Solo dos días después, un maquinista murió y cuatro pasajeros resultaron gravemente heridos cerca de la ciudad de Barcelona, cuando un muro de contención cayó sobre las vías.
Luego del segundo accidente, el sindicato de conductores de trenes convocó una huelga nacional para el martes en reclamo por el cumplimiento de las normas de seguridad. Casi 400.000 usuarios se quedaron sin medio de transporte.
Tras esta medida, los maquinistas convocaron a tres días de paro para el 9, 10 y 11 de febrero.
