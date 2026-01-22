Otro choque de trenes en España: ahora, una formación embistió una grúa

choque tren Alumbres España El fuerte impacto provocó roturas en el tren de Renfe

Al respecto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, detalló que la grúa formaba parte del servicio de alumbrado público de Cartagena. "Invadió con su brazo el dominio público ferroviario, golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento", explicó a través de sus redes sociales.

En tanto, desde la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia remarcaron que el camión grúa "trabajaba en la zona en tareas de mantenimiento ajenas a la infraestructura" cuando "invadió el espacio ferroviario y golpeó el cristal de uno de los vagones del tren".

choque tren Alumbres España El tren transportaba a 16 pasajeros cuando fue chocado por la grúa

Por el hecho, la vía estuvo cortada durante una hora hasta que la línea pudo reactivarse. En cuando al tren implicado, tuvo que retroceder por sus propios medios hasta la estación de Abrevadero, en Alumbres. En el lugar del choque se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó el trabajo de equipos médicos, bomberos y personal de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Paro de maquinistas de trenes en Cataluña

Este accidente ocurre después de que el domingo dos trenes de alta velocidad colisionara en la región del sur de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ocasionando la muerte de 43 personas. Solo dos días después, un maquinista murió y cuatro pasajeros resultaron gravemente heridos cerca de la ciudad de Barcelona, cuando un muro de contención cayó sobre las vías.

Luego del segundo accidente, el sindicato de conductores de trenes convocó una huelga nacional para el martes en reclamo por el cumplimiento de las normas de seguridad. Casi 400.000 usuarios se quedaron sin medio de transporte.

Tras esta medida, los maquinistas convocaron a tres días de paro para el 9, 10 y 11 de febrero.