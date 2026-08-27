Extienden el régimen para garantizar el suministro de gas licuado gratuito a cuarteles de bomberos voluntarios
Este beneficio ya alcanzaba al precio del gas natural y a las tarifas de transporte y distribución del servicio por redes y ahora se extenderá al GNL.
El gobierno de Javier Milei extendió este jueves el alcance de la bonificación tarifaria para los cuarteles de bomberos voluntarios . Así quedó plasmado en la Resolución 458/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicado hoy en el Boletín Oficial y así adecuó la regulación del beneficio previsto en la Ley 27.629 para incluir también a las entidades del sistema que reciben suministro a través de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes, una modificación que amplía el régimen gratuito ya vigente para el gas natural distribuido por red.
La medida impacta sobre las entidades incorporadas al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que ya contaban con un régimen tarifario especial gratuito para varios servicios públicos bajo jurisdicción nacional. Con esta actualización, el esquema incorpora una prestación que había quedado fuera del procedimiento previo y obliga a distribuidoras y subdistribuidoras a adaptar su operatoria para reflejar el beneficio en la facturación.
Este beneficio ya alcanzaba al precio del gas natural y a las tarifas de transporte y distribución del servicio por redes, además de otros cargos de jurisdicción nacional.
El texto también fija obligaciones operativas para las licenciatarias de distribución. El artículo 2° dispone notificar a las distribuidoras y ordenar que comuniquen la resolución dentro de cinco días a todas las subdistribuidoras que se encuentren dentro de su área licenciada. Además, deberán remitir al organismo regulador constancia de esa comunicación dentro de los cinco días posteriores.
De ese modo, la adecuación del procedimiento ya no quedó en manos del anterior ente gasífero, sino del regulador unificado, que debe ejecutar las decisiones vinculadas con ambos servicios. La resolución también deja constancia de la intervención del Servicio Jurídico Permanente – GAS y sostiene que el directorio del ENReGE resulta competente para dictar el acto sobre la base de la Ley 27.742, la Ley 24.076, su reglamentación, el Decreto 452/25 y el Decreto N.° 318/26.
Resolución 458/2026:
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