Extienden el régimen para garantizar el suministro de gas licuado gratuito a cuarteles de bomberos voluntarios

El gobierno de Javier Milei extendió este jueves el alcance de la bonificación tarifaria para los cuarteles de bomberos voluntarios . Así quedó plasmado en la Resolución 458/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicado hoy en el Boletín Oficial y así adecuó la regulación del beneficio previsto en la Ley 27.629 para incluir también a las entidades del sistema que reciben suministro a través de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes, una modificación que amplía el régimen gratuito ya vigente para el gas natural distribuido por red.