Músicos, actores y personalidades de la cultura convocan a marchar contra la Ley de Tierras
Mientras resiste el feroz ajuste de Javier Milei,la Cultura se suma a la lucha contra el proyecto entreguista del Gobierno y llamó a marchar mañana.
El polémico proyecto del gobierno de Javier Milei que habilita la extranjerización de tierras enfrenta cada vez mayores resistencias y en las últimas horas músicos, actores y distintas personalidades de la Cultura de nuestro país se sumaron a la convocataria a marchar este jueves al Congreso de la Nación para resistir la iniciativa libertaria.
Entre ellos se encuentra Lali Espósito quien compartió en sus historias de Instagram una publicación con la consigna "Argentina no está en venta" y el llamado a concentrarse este jueves frente al Congreso bajo el lema "No a la Ley de Extranjerización".
En la misma línea Ca7riel se sumó con un mensaje en su cuenta de Instagram. "Ojo que quieren vender la Patagonia", advirtió en un breve video el músico y agregó: "cuando los gringos paguen la primera cuota, te va a entrar enterota".
La actriz y cantante Juana Molina publicó un video en sus redes sociales en el que pidió dejar de lado las diferencias políticas para concentrarse en el rechazo a la iniciativa. "Hay cosas que están mal pero después se vuelve atrás y listo. Esto no va a tener vuelta atrás", advirtió.
"Tenemos que unirnos para ir todos a protestar contra algo que es absurdo y que no tiene retorno. Si esto se hace, nos va a perjudicar a todos, va a perjudicar al mundo entero", advirtió Molina y cerró su mensaje con una convocatoria directa a participar de la movilización: "Tratemos de dejar las diferencias aparte y de vernos todos el 6 en el Congreso".
Emilia Mernes eligió replicar un video de Amnistía Internacional que invita a participar de la movilización en el que se sostiene que "defender la tierra es defender los derechos humanos".
La convocatoria a marchar para rechacar el proyecto entreguista del Gobierno llegó incluso desde el exterior. El sábado pasado, durante el recital que Milo J y Trueno dieron en el Central Park de Nueva York, Dillom desplegó una bandera argentina con la inscripción "La patria no se vende" y la fecha "6/8", en referencia a la convocatoria frente al Congreso. La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue interpretada como un respaldo explícito a la movilización.
En tanto, Dolores Fonzi también había llamado días atrás a participar de la protesta con un mensaje en redes sociales: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida".
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