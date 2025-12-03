Fuerte retroceso de las universidades argentinas en el ranking Times: ninguna está entre las 50 mejores de la región

En cuanto a las privadas, además de la Universidad Austral, la Pontificia Universidad Católica Argentina se ubicó en el rango 126-150, mientras que la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) quedaron también debajo del puesto 151.

facultad de arquitectura universidad de córdoba Facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba

Las cinco mejores universidades de América Latina según Times

Sin sorpresas, la Universidade de São Paulo volvió a quedarse con el primer puesto, seguida por la Universidade Estadual de Campinas. En el tercer lugar se ubicó la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego le siguen la Universidade Federal de Rio de Janeiro y Universidade Estadual Paulista (Unesp).

El ranking de Times Higher Education clasificó a 223 universidades de 16 países o territorios de América Latina aplicando en esta oportunidad un cambio en la metodología de evaluación, lo que podría haber impactado en las ubicaciones dentro de la lista. Anteriormente, la puntuación de cada institución se decidía tras la comparación con otras universidades de la región. Este año, Times se basó en la misma escala global que usa para sus rankings mundiales, aplicando así una medición más exigente.